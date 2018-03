Historischer Erfolg: PULS 4 begleitet mit bis zu 751.500 ZuseherInnen E12+ Wiener Austria in UEFA Champions League

PULS 4 ist Tagesmarktanteilssieger vor ALLEN anderen Sendern! Ein großer Schritt für den österreichischen Fußball, ein noch größerer Schritt im österreichischen Privat-TV - durch PULS 4. PULS 4 ist Tagesmarktanteilssieger vor ALLEN anderen Sendern! (E12-49) Ein großer Schritt für den österreichischen Fußball, ein noch größerer Schritt im österreichischen Privat-TV - durch PULS 4.

Wien (OTS) - Bereits in der 5. Spielminute brachte Mader mit einem (abgefälschten) Freistoß den FAK in Führung. Und schon nahm die Sensation - live auf PULS 4 - seinen Lauf. In einer hitzigen Partie im Hexenkessel Austria Arena schafft der amtierende österreichischen Meister trotz einer 2:3-Niederlage den Aufstieg in die oberste Spielklasse im Klubfußball. Die Wiener Austria steht damit das erste Mal in der Vereinsgeschichte in der UEFA Champions League. Nacht acht Jahren ohne österreichischem Verein in der Königsklasse ist es nun endlich wieder soweit. PULS 4 ist damit das erste Mal als österreichischer Privat-TV Sender in der Geschichte Host Broadcaster in der Gruppenphase der UEFA Champions League.

Sensationsquoten im gestrigen PULS 4 Live-Spiel. 751.500 ZuseherInnen verfolgten gestern in Spitzen das Live-Spiel auf PULS 4. Die zweite Halbzeit brachte im Durchschnitt eine Reichweite von 603.000 ZuseherInnen bei E 12+ und einen Spitzenmarktanteil von 29,20 Prozent (E12-49). In der Zielgruppe der Männer 12-49 erreicht der Marktanteil starke 38,93 Prozent. Mit einem überaus starken Tagesmarktanteil von 11,79 Prozent (E 12-49) ist PULS 4 mit der Übertragung des Live-Knallers der Tagesmarktanteilssieger im österreichischen TV.

Alle UEFA Champions League Spiele der Wiener Austria LIVE und exklusiv im österreichischen Free-TV auf PULS 4 . PULS 4 überträgt alle 6 Spiele der Wiener Austria live im österreichischen Free-TV. Der Startschuss zur Gruppenphase fällt am Dienstag, den 17. September. Welchen europäischen Top-Teams sich die Austria stellen muss, entscheidet sich am Donnerstag Abend bei der Auslosung in Monaco.

PULS 4 sendet - mit mindestens 17 Kameras - alle Heimspiele der Wiener Austria aus dem Ernst-Happel-Stadion in der Rolle des Host Broadcaster für alle internationalen Fernsehstationen. PULS 4 hat sich als Ziel gesetzt, mit seinen Bildern den Brennpunkt des österreichischen Fußballs würdig in die Welt hinauszutragen, da dutzende internationale Fernsehstationen auf die von PULS 4 produzierten Bilder zugreifen werden.

Alle Infos sowie der Livestream unter sport.puls4.com und mobil mit der PULS 4 App.

