SHIFT.TV relauncht auf der IFA Berlin 2013 mit brandneuem User-Interface

München (ots) - Zum ersten Mal zeigt sich SHIFT.TV vom 06.-11. September 2013 auf der IFA Berlin 2013 und das premierengerecht: mit einem eleganten und übersichtlichen neuen User-Interface. Als einziger legaler Online TV Rekorder in Deutschland gehört SHIFT.TV dieses Jahr zu den Innovationsführern der Branche und ist deshalb auch in der neu-angelegten TechWatchHalle 11.1 (Stand Nr. 14) zu finden, die den Fokus auf technologische Neuerungen setzt.

Die Standbesucher von SHIFT.TV erwartet ein innovativer Online TV Rekorder in neuem Design, der gerade in puncto Funktionsvielfalt und Benutzerkomfort die Messlatte hochlegt. Das Ziel: dem User zu ermöglichen, alle Lieblingssendungen z.B. direkt aus dem EPG aufzunehmen oder aus der Playeransicht herunterzuladen. Selbstverständlich in optimaler Bildqualität und getreu dem Motto:

"Nix-mehr-verpassen TV".

Im Mittelpunkt von SHIFT.TV steht außerdem die bequeme Nutzungsmöglichkeit seines Rekording-Services über jedes erdenkliche Endgerät - von mobilen Geräten über PCs bis hin zu Smart TVs. Damit bedient SHIFT.TV die große Nachfrage nach Entertainment-Inhalten auch außerhalb der eigenen vier Wände und liefert den Beweis gleich auf der IFA: Der Besucher hat die Möglichkeit, in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre alle Möglichkeiten von SHIFT.TV live auszuprobieren - auf PCs, Smartphones, Tablets und Smart TVs.

Die neuen SHIFT.TV Features:

Brandneues Design mit neuem Logo und aufgeräumtem Interface Neue Funktionen, die jede Lieblingssendung sichern Verbesserte Bildqualität Direkte Anwahl der Aufnahme aus dem EPG Direkter Download der Aufnahme aus der Playeransicht

Über NETlantic GmbH

NETlantic betreibt seit 2005 erfolgreich das Online Video Rekorder Angebot SHIFT.TV. SHIFT.TV Kunden können Fernsehen wann und wo sie wollen und müssen sich nicht an den vorgegebenen Sendezeiten der Fernsehsender orientieren. Mit Hilfe der NETlantic-Technologie können SHIFT.TV Nutzer ihre Lieblingssendungen aufzeichnen und zeitversetzt an jedem beliebigen Ort und auf dem Endgerät ihrer Wahl abrufen.

Rückfragen & Kontakt:

SHIFT.TV

Michael Westphal

Geschäftsführer

m.westphal @ netlantic.de

Tel. 089-960570-0