E-Control begrüßt weiteren Verkauf von Strom im Einzelhandel

Regulierungsbehörde erwartet Ankurbelung des Wettbewerbs - Höhere Aufmerksamkeit für Stromanbieterwechsel

Wien (OTS) - Die Energieregulierungsbehörde E-Control begrüßt eine weitere Kooperation eines Ökostromanbieters mit einem Einzelhandelsbetrieb in Österreich. "Wir gehen davon aus, dass es dadurch zu einer weiteren Ankurbelung des Wettbewerbs am heimischen Strommarkt kommen wird. Bereits im Jänner hat ja die Kooperation des Lebensmitteldiskonters Hofer mit der Ökostrom AG ein enormes Echo bei den heimischen Konsumenten ausgelöst. Wir hoffen, dass die Zusammenarbeit des Grünstromlieferanten AAE Naturstrom Vertrieb GmbH mit Tchibo ein ähnlich großes Interesse auslösen wird.", freut sich der Vorstand der Energie-Control Austria, Martin Graf. "Dem Wettbewerb am heimischen Strommarkt können derartige Kooperationen nur gut tun. Nur so können die Wechselraten in Österreich, die zu den niedrigsten in ganz Europa zählen, mittelfristig erhöht werden." Im Schnitt wechseln jährlich lediglich rund 1,5 Prozent der Kunden den Stromlieferanten.

Wechsel einfach möglich und zahlt sich immer aus

Ein Wechsel des Stromlieferanten ist sehr einfach und kostenlos möglich. Wenn man sich für einen neuen Lieferanten entschieden hat, kümmert sich der neue Lieferant nach Abschluss eines Liefervertrages um alle Formalitäten. Der Wechsel des Stromlieferanten darf nicht länger als drei Wochen dauern. Die günstigsten Stromlieferanten kann man sich sehr einfach mit dem Tarifkalkulator der E-Control unter www.e-control.at/tarifkalkulator errechnen lassen. Für Konsumenten, die über keinen Internetzugang verfügen, steht die Energie-Hotline der E-Control unter 0810 102554 (zum Tarif von 0,044 Euro/Minute) zur Verfügung.

