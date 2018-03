Fotograf Erich Lessing erhält das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse

Bundesministerin Dr. Claudia Schmied und Staatssekretär Josef Ostermayer zeichnen den bedeutenden österreichischen Fotografen Erich Lessing aus.

Wien (OTS/BMUKK) - Vor wenigen Wochen feierte Erich Lessing seinen 90. Geburtstag, heute beging der bekannte österreichische Fotograf einen weiteren Ehrentag. Bundesministerin Dr. Claudia Schmied und Staatssekretär Josef Ostermayer verliehen Erich Lessing das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse.

"Was mich an Ihrer Arbeit besonders fasziniert ist, dass Sie spielerisch die Grenzen zwischen der künstlerischen Fotografie und dem Foto als Zeitdokument überschreiten", so Kulturministerin Dr. Claudia Schmied in ihrer Laudatio. "Mit Ihren Reportagen haben Sie uns die Möglichkeit gegeben, Geschichte nicht nur in Worten, sondern auch visuell zu erfahren. In Ihren Bildern können wir die Stimmung des Moments spüren und erhalten einen empathischen Zugang zur Zeitgeschichte. Vielen Dank, Erich Lessing, dass Sie uns mit Ihren Fotos durch Ihre Augen sehen lassen."

Staatssekretär Dr. Josef Ostermayer wies auf das umfassende Werk Erich Lessings hin: "Wir ehren einen ganz besonderen Menschen, dessen Lebenswerk, dessen künstlerisches Werk und dessen dokumentarisches Werk immer von höchster Sensibilität, Aufmerksamkeit und Feingefühl geprägt sind. Wir ehren einen der -weltweit- bedeutendsten Fotografen der Gegenwart", so Josef Ostermayer.

"Es ist sehr rührender Moment für mich, Freunde und Weggefährten hier zu sehen", bedankte sich Erich Lessing bei den Anwesenden. "Mein Leben hat einen sonderbaren Weg genommen, vom kleinen Judenbub aus dem Wiener Gemeindebau in den Kibbuz und wieder zurück." In solchen Momenten der Ehrung denke man "in Trauer an die Familie und alle, die in Auschwitz gestorben sind", so Lessing. Aber auch dankbar daran, dass "man glücklicherweise überlebt hat."

Zur Person:

Erich Lessing wurde 1923 in Wien geboren. 1939 floh er vor dem Nationalsozialismus nach Palästina. 1947 kehrte er nach Österreich zurück und wurde Fotoreporter bei der amerikanischen Nachrichtenagentur Associated Press. Seit 1951 ist Erich Lessing Mitglied der Fotografen-Kooperative MAGNUM mit Sitz in Paris und New York. Erich Lessing arbeitete für zahlreiche Zeitschriften, darunter Heute, Quick, Life, Paris Match, Epoca. Große Bekanntheit erlangte Erich Lessing für seine Fotoreportage des Ungarischen Volksaufstands gegen die sowjetische Besatzungsmacht 1956, für die er mit dem American Directors Award ausgezeichnet wurde. Zudem hat Erich Lessing mehr als 60 Kunstbücher publiziert. Er hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter 1997 den Großen Österreichischen Staatspreis für künstlerische Fotografie. Im vergangenen Jahr eröffnete Erich Lessing eine Fotogalerie in der Wiener Innenstadt.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

Mag. Raimund Lang

Pressesprecher

Tel.: +43 1 53120 5030

raimund.lang @ bmukk.gv.at

http://www.bmukk.gv.at/ministerium/vp/index.xml