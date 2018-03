RfW-BO Amann zu Mitterlehner: Die "I sags glei, i wars ned"- Methode, die zieht nicht"!

Wien (OTS) - "Schön, dass Wirtschaftsminister Mitterlehner nun zugibt, dass die Politik der Regierung schuld ist am "Downgrading" Österreichs in verschiedenen Standortrankings. Er vergisst aber, dass er als Regierungsmitglied - selbst wenn die Kritikpunkte in den Studien nicht seine Ressortverantwortlichkeit direkt betreffen sollten -, Mitverantwortung trägt. Die "I sags glei, i wars ned"-Methode, die zieht nicht", so heute RfW-Bundesobmann Fritz Amann in Zusammenhang mit den Aussagen des Wirtschaftsministers in den "Oberösterreichischen Nachrichten".

Die SPÖVP-Regierung habe Belastungspakete von über 50 Milliarden Euro (bis 2016) verabschiedet. Das "Schröpfpaket" aus der Schmiede der ÖVP-Finanzministerin belaste bis 2017 die Unternehmen mit höheren Lohnkosten von über zwei Milliarden Euro. Dazu kämen noch zusätzliche bürokratischen Hürden und die Reformverweigerung von SPÖVP. "Das alles hat Minister Mitterlehner mitgetragen - genauso wie die verfehlte Bildungspolitik", so Amann. Im Übrigen seien wirtschaftsfeindliche Maßnahmen auch direkt auf das Konto des Wirtschaftsministers gegangen - wie etwa die "Demontage" der betrieblichen Lehre.

"Auf der "Habenseite" die Erfolge der heimischen Unternehmer für sich verbuchen zu wollen und sich auf der "Sollseite" "abzuputzen", so geht es nicht, Herr Minister", so Amann.

