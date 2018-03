VIER PFOTEN: Beherztes Engagement machte Aufdeckung des Tiroler Jagdskandals möglich

Forderung nach lebenslangem Entzug des Jagdscheins

Wien (OTS) - Ohne das beherzte Engagement eines holländischen Touristen wäre die Öffentlichkeit gestern nicht auf die schreckliche Tierquälerei eines Jägers an einer angeschossenen Gams in Tirol aufmerksam geworden, lobt VIER PFOTEN Gründer Heli Dungler. "Die aktive Hilfe der Zivilgesellschaft ist für gemeinnützige Organisationen wie VIER PFOTEN unerlässlich. Das Aufzeigen von Missständen hilft, in der Bevölkerung ein Bewusstsein zu schaffen, wie wichtig die Arbeit für den Tierschutz ist."

Positiv sei in diesem Fall auch die schnelle und eindeutige Reaktion des Tiroler Landesjägerverbandes zu sehen, so Dungler. "Der Verband hat sofort Konsequenzen angekündigt und deutlich gemacht, dass solche Verfehlungen nicht geduldet werden. Darüber freuen wir uns natürlich."

Er fordert allerdings nun einen lebenslangen Entzug des Jagdscheins. Die aktuelle Gesetzeslage sieht allein die Möglichkeit eines strengen Verweises von Seiten des Tiroler Jägerverbandes vor. Die Jagdbehörde der jeweiligen Bezirkshauptmannschaft kann die Lizenz dann aufgrund des Verweises entziehen, allerdings nur für den Zeitraum von einem bis drei Jahren - es sei denn, die Behörde verhängt selbst eine lebenslange Sperre. "Selbstverständlich muss solchen Tierquälern die Jagdlizenz lebenslang entzogen werden. Alles andere wäre verantwortungslos", so Dungler.

"Zivilcourage soll sich lohnen"

"Zivilcourage soll sich lohnen"

Künftig will VIER PFOTEN die Wichtigkeit von zivilgesellschaftlichem Engagement in der Kampagnenarbeit stärker hervorheben. "Zivilcourage soll sich lohnen", meint Heli Dungler. Dabei geht es der Organisation aber nicht darum, Denunziantentum zu fördern, betont Dungler: "Wir möchten die Zivilgesellschaft einfach ermutigen, aktiv zu werden und bei Tierleid nicht wegzuschauen." Daher hat VIER PFOTEN auf seine Website auch den Ratgeber "Zeuge von Tierleid - was tun?" gestellt

http://www.ots.at/redirect/vier-pfoten5)

Im konkreten Fall hat VIER PFOTEN nun Kontakt mit dem holländischen Touristen, der mit seinem Video über die Tierquälerei an die Öffentlichkeit gegangen ist, aufgenommen. Heli Dungler: "Wir haben ihn zu einem Besuch in unseren BÄRENWALD Arbesbach eingeladen. Wir möchten ihm nicht nur für sein Engagement danken, sondern gleichzeitig zeigen, wie vorbildhaft Tierschutz in Österreich sein kann."

VIER PFOTEN ist eine international tätige Tierschutzorganisation mit Hauptsitz in Wien. Die 1988 von Heli Dungler gegründete Organisation setzt sich mit nachhaltigen Kampagnen und Projekten für den Tierschutz ein. Grundlagen dafür sind wissenschaftliche Expertise, fundierte Recherchen sowie intensives nationales und internationales Lobbying. Der Fokus liegt auf Tieren, die unter direktem menschlichen Einfluss stehen: Streunerhunde und -katzen, Labor-, Nutz-, Wild- und Haustiere sowie auf Bären, Großkatzen und Orang-Utans aus nicht artgemäßer Haltung. Mit Niederlassungen in Österreich, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Großbritannien, Niederlande, Rumänien, Schweiz, Südafrika, Ungarn, Ukraine und den USA sorgt VIER PFOTEN für rasche und direkte Hilfe für Tiere in Not. 2013 feiert die Organisation ihr 25-jähriges Jubiläum.

