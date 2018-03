TV-Tipp "Die Wiener Stadthalle - Eine Bühne für die Welt" in ORF 2

Sonntag, 1.September 2013, 16.30 Uhr

Wien (OTS) - Seit 21. Juni 1958 wurden am Vogelweidplatz mehr als 10.000 Konzerte, Shows, Sportevents oder Messen für 65 Millionen Fans abgehalten. Mit rund 350 Veranstaltungen gibt es fast täglich neues Programm für rund 1 Million Besucher im Jahr. 2013 feiert die Wiener Stadthallte bereits ihren 55. Geburtstag und ist bis heute unter den Top 5 Veranstaltungszentren Europas. "Die Wiener Stadthalle ist seit Jahrzehnten Bühne für die größten Events wie für die Auftritte heimischer und internationaler Stars. Von Abba bis Zappa waren alle hier zu Gast, die Wiener Stadthalle ist ein Spiegel der Unterhaltungskultur" so Geschäftsführer Wolfgang Fischer.

Eine unterhaltsame, knapp halbstündige Dokumentation mit historischen und aktuellen Fakten und Anekdoten wurde vom ORF für die Reihe "Erlebnis Österreich" gestaltet. Der Beitrag, "Die Wiener Stadthalle - Eine Bühne für die Welt" wird am kommenden Sonntag, den 1. September um 16.30 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt.

Die Dokumentation zeigt Ausschnitte der hochkarätigen Eröffnungszeremonie mit den Wiener Philharmonikern, den Wiener Symphonikern und dem Staatsopernballett. Auch die moderne Architektur wird gewürdigt, die Entwürfe von Alvar Aalto aus Finnland und Roland Rainer haben beide den ersten Preis der Ausschreibung erhalten. Den Auftrag erhielt dann Roland Rainer, der mit der Halle D ein architektonisches Meisterwerk schuf, das auch mit den heutigen Ansprüchen der Showbranche bestens funktioniert. Der Fernsehbeitrag zeigt, wie aufwändige Aufbau-Arbeiten großer Shows backstage funktionieren und welche logistischen Leistungen dahinterstecken.

Im Zentrum stehen natürlich die Stars und die Shows: Meilensteine des Jazz wie Satchmos Auftritt vor 22.000 Besuchern in vier Tagen, Duke Ellingtons Gastspiel oder Hans Orsolics, der mit 19 Jahren Europameister im Boxen wurde. In fünfeinhalb Jahrzehnten war Udo Jürgens mit 32 Konzerten am häufigsten zu Gast, auch andere österreichische Musiker wurden hier groß: Falco, Ambros, Danzer, Stürmer oder aktuell Gabalier. Der Besuch von internationalen Rockgrößen starteten nicht erst mit The Rolling Stones, Ike & Tina Turner oder The Who - und endet nicht 2013, als Rihanna und Justin Bieber zu sehen waren. Beliebte Fernsehshows wie "Wünsch Dir was", "Musikantenstadl" oder zuletzt "Wetten, dass...?" haben hier ihre Bühne gefunden. Dass die Wiener Stadthalle auch Kongresszentrum für die United Nations war, die meistbesuchte Kirche Österreichs und das größte Kino Europas, ist weniger bekannt. Viele aber erinnern sich an "Winnetou"-Shows mit Pierre Brice, den Zirkus Artisten-Tiere-Attraktionen oder die jährlich wiederkehrenden zauberhaften "Holiday on Ice"-Produktionen.

