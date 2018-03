Einladung zur VCPÖ-Pressekonferenz: Auftakt der österreichweiten Aktionstage in Tabaktrafiken

Unter dem Motto JETZT GEMEINSAM PROTESTIEREN zeigen Trafikanten die Auswirkungen der drohenden EU-Überregulierung und rufen zur Unterstützung auf

Wien (OTS) - Das europäische Parlament befasst sich am 9. und 10. September 2013 mit der Verschärfung der EU-Tabakproduktrichtlinie und wird dabei über folgende Maßnahmen diskutieren und abstimmen:

Schockbilder auf bis zu 75% der Zigarettenpackungen, Verbot von Slim-Zigaretten und diverse Packungsbeschränkungen, Verbot von Menthol, Vanille und anderen Aromastoffen in Zigaretten und Schnupftabak.

Diese verschärften Maßnahmen stellen eine Überregulierung des legalen Produktes Zigarette sowie eine Bevormundung der Bürger, Wähler und Steuerzahler dar und haben weiters erhebliche Auswirkungen auf die Trafikanten, worauf diese während der Aktionstage vom 2. bis 4. September 2013 unter dem Motto JETZT GEMEINSAM PROTESTIEREN aufmerksam machen werden. In tausenden österreichischen Trafiken werden die Verkaufsflächen entsprechend der geplanten Richtlinie präsentiert und die Zigarettenpackungen hinter Schockbildern versteckt. Die Aktion ruft zur Unterstützung online unter www.eu-es-reicht.at auf.

Diese Aktion wurde vom VCPÖ, dem Verband der Cigarren- und Pfeifenfachhändler Österreichs, initiiert und wird von der gesamten österreichischen Tabakbranche unterstützt.

PRESSEKONFERENZ: VCPÖ Aktion "JETZT GEMEINSAM PROTESTIEREN"

Montag, 2. September 2013, 10.00 bis 11.00 Uhr

Lugner Kino City Lounge, Gablenzgasse 1-3, 1150 Wien

Teilnehmer:

Klaus W. Fischer (VCPÖ-Präsident und Tabakfachhändler in Wien) KommR Peter Trinkl (Bundesgremialobmann der Tabaktrafikanten Österreichs)

DI Tina Reisenbichler (Geschäftsführerin MVG Monopolverwaltung GmbH) Baumeister Ing. Richard Lugner (Bauunternehmer, Inhaber Lugner City Wien)

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung unter office @ vcpoe.at

Über den VCPÖ und seine Aktivitäten

Mit der Initiative "Liebe EU, ES REICHT!" wurde mit österreichweiten Informationsveranstaltungen zwischen Februar und Juni 2013 die Öffentlichkeit, Medien und Politiker auf die Pläne der EU zu einer Verschärfung der derzeit geltenden Tabakproduktrichtlinie und deren massiven Auswirkungen aufmerksam gemacht.

Die aktuelle Aktion "JETZT GEMEINSAM PROTESTIEREN" appelliert an die verantwortlichen Politiker vor der Abstimmung zur Tabakproduktrichtlinie im September 2013. Unterstützt werden die Veranstaltungen durch eine Postkartenaktion an die verantwortlichen Politiker in Wien und Brüssel.

Weitere Informationen unter: www.eu-es-reicht.at

Rückfragen & Kontakt:

Klaus W. Fischer

Präsident

VCPÖ - Verband der Cigarren- und Pfeifenfachhändler Österreichs

1010 Wien, Eschenbachgasse 11

Mobil: +43 (0)664 338 70 70

Email: office @ vcpoe.at

Web: www.vcpoe.at