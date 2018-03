EANS-News: ECO Business-Immobilien AG veröffentlicht Halbjahresfinanzbericht 2013 - deutlich positives Ergebnis

Die im Standard Market Auction der Wiener

Börse notierende ECO Business-Immobilien AG ("ECO") hat heute den Halbjahresfinanzbericht 2013 veröffentlicht.

Die Vermietungserlöse betrugen im ersten Halbjahr 2013 20,3 Mio EUR nach 22,1 Mio EUR im ersten Halbjahr des Vorjahres. Dieser Rückgang ist auf Immobilienveräußerungen in der Zwischenzeit zurückzuführen. Der Verkaufsumsatz betrug 12,5 Mio EUR (nach 25,2 Mio EUR in der Vergleichsperiode des Vorjahres). Das Betriebsergebnis (EBIT) kam zum Ende des ersten Halbjahres 2013 bei 12,5 Mio EUR zu liegen, was einer deutlichen Verbesserung um 40,5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht (1-6/2012: 8,9 Mio EUR). Das Finanzergebnis verbesserte sich, vor allem aufgrund der Rückführung von Kreditverbindlichkeiten, ebenfalls und belief sich auf (6,4) Mio EUR (1-6/2012: (7,5) Mio EUR). Insgesamt führte dies zu einer deutlichen Steigerung des Ergebnisses vor Ertragsteuern, das mit 6,0 Mio EUR mehr als das Vierfache des entsprechenden Vorjahreswertes (1-6/2012: 1,4 Mio EUR) betrug. Das Ergebnis nach Steuern betrug 4,6 Mio EUR für das erste Halbjahr 2013 nach lediglich 0,2 Mio EUR in der Vergleichsperiode des Vorjahres.

Das Immobilienvermögen der ECO reduzierte sich im Vergleich zum ersten Halbjahr 2012 per 30. Juni 2013 von rund 595 Mio EUR auf 512,7 Mio EUR. Diese Entwicklung resultiert vor allem aus der zwischenzeitlich erfolgten Anpassungen der beizulegenden Zeitwerte von ECO-Immobilien sowie den durchgeführten Verkäufen. Im ersten Halbjahr 2013 wurden zwei Immobilien in Österreich (Wien, Linz) um insgesamt 12,5 Mio EUR zu einer positiven Marge von 9,7 % über den IFRS-Buchwerten verkauft.

Das Immobilienportfolio des Unternehmens umfasste zum Stichtag 30. Juni 2013 insgesamt 54 Liegenschaften mit rund 362.744 m² Gesamtnutzfläche (30. Juni 2012:

58 Liegenschaften bzw. 408.409 m²) exklusive Stellplätze. Der Großteil der ECO-Flächen liegt in den Kernmärkten Österreich und Deutschland, auf die 54 % bzw. 39 % der Flächen des Gesamtportfolios entfielen. Auf das Segment "Übrige Länder" entfielen nur rund 7 % der Nutzfläche. Die Leerstandsquote im ECO-Portfolio konnte im Vergleich zum ersten Halbjahr 2012 deutlich von 28,0 % auf 19,4 % gesenkt werden.

Auch im zweiten Halbjahr 2013 wird die Konzentration auf den forcierten Abverkauf im Vordergrund der geschäftlichen Strategie stehen, um so eine Verbesserung der Eigenkapitalquote zu erreichen. Die Kernmärkte der ECO werden weiterhin Österreich und Deutschland bleiben. Eine Verbesserung der Auslastung und eine Verringerung der Leerstände wird durch weitere Optimierung der Liegenschaften und bestmögliche Verwertung dieser angestrebt.

Die Zwischenmitteilung der ECO steht auf der Website des Unternehmens

http://www.eco-immo.at/de/investor-relations/publikationen/publikationen-2013

zur Verfügung.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Einschätzungen und Aussagen, die auf Basis aller der ECO Business-Immobilien AG zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Diese zukunftsbezogenen Aussagen werden üblicherweise mit Begriffen wie "erwarten", "schätzen", "planen", "rechnen", "davon ausgehen", "sollen", "sollten", "können", etc. umschrieben. Die vorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie getätigt wurden. ECO weist darauf hin, dass die tatsächlichen Gegebenheiten und damit auch die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedenster Faktoren von den in dieser Mitteilung dargestellten Erwartungen abweichen können.

