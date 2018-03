Literaturpreis Alpha 2013: Shortlist steht fest

Viele hochkarätige Einsendungen für Preisverleihung am 11. November

Wien (OTS) - Der von Casinos Austria in Kooperation mit den Büchereien Wien initiierte Literaturpreis Alpha wird in diesem Jahr bereits zum vierten Mal verliehen und erfreut sich weiter wachsenden Interesses. Bis Ende Mai haben nicht weniger als 65 Verlage, Autorinnen und Autoren die Chance genützt und ihre Werke eingereicht. Mittlerweile hat die Vorjury der Büchereien Wien neun Werke für die Shortlist ausgewählt. Wer den Preis bekommt, wird bei der Literaturgala am Montag, den 11. November, durch den Juryvorsitzenden Josef Haslinger bekannt gegeben.

Mit einem Preisgeld von 10.000 Euro zählt der Alpha zu den höchst dotierten Literaturpreisen im deutschsprachigen Raum. Gefördert werden damit heimische AutorInnen, aber auch jene, die in Österreich leben oder deren Werke einen starken Österreich-Bezug aufweisen. Voraussetzung ist, dass das eingereichte Buch bis zum Ende der Einreichfrist in deutscher Sprache erschienen sein muss. Eine weitere Voraussetzung zur Teilnahme ist, dass die AutorInnen bisher erst maximal drei Werke - inklusive des eingereichten - veröffentlicht haben. Obgleich ein Nachwuchspreis, so ist das Alter der Einreichenden ohne Belang.

Casinos Austria Vorstand und Alpha-Initiator Dietmar Hoscher zur Bedeutung des Preises: "Es ist uns mit vereinten Kräften gelungen, den Alpha in einer Nische des Kulturlebens zu etablieren, in der öffentliche Fördermittel oft nur spärlich fließen." Christian Jahl, Leiter der Hauptbücherei Wien und Vorsitzender der Vorjury, ergänzt:

"Es gibt unglaublich viele gute Nachwuchsautorinnen und -autoren. Und genau diese werden durch den Alpha unterstützt und gefördert." Das sei auch der Grund für das Engagement der Büchereien Wien in dieser Sache.

Nach langen und intensiven Beratungen wurden von der Vorjury unter Leitung von Christian Jahl folgende neun Werke für die Shortlist ausgewählt:

Aschenwald, Barbara: Omka Hamburg: Hoffmann und Campe 2013 Darer, Harald: Wer mit Hunden schläft Wien: Picus Verlag 2013 Feimer, Isabella: Der afghanische Koch Wien: Septime Verlag 2013 Fritsch, Valerie: Die Welt ist meine Innerei Wien: Septime Verlag 2012 Gaponenko, Marjana: Wer ist Martha? Berlin: Suhrkamp Verlag 2012 Ider, Hasan Ali: Dschihad für Lila Wien: PROverbis Verlag 2013 Nedov, Pyotr Magnus: Zuckerleben Köln: DuMont Buchverlag 2013 Rabinowich, Julya: Die Erdfresserin Wien: Deuticke 2012 Simon, Cordula: Der Potemkinsche Hund Wien: Picus Verlag 2012

In den kommenden Wochen wird die bewährte Fachjury, bestehend aus Falter-Kulturredakteur Klaus Nüchtern, Literaturjournalistin Gabriele Madeja und unter Leitung von Schriftsteller Josef Haslinger aus dieser Shortlist die drei FinalistInnen ermitteln. Diese werden bei der Literaturgala am 11. November 2013 aus ihren Werken vortragen, ehe Juryvorsitzender Josef Haslinger die Entscheidung und Begründung der Jury verkündet und den oder die Alpha-PreisträgerIn 2013 kürt. Erstmalig soll die Veranstaltung überdies nach den Vorgaben des Österreichischen Umweltzeichens als "Green Event" ausgerichtet werden.

Weitere Informationen und zahlreiche Fotos zum Literaturpreis Alpha finden Sie unter: www.alpha.casinos.at

