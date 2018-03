Wir sind Minigolf-Weltmeister

Evelyn Haberl aus Niederösterreich siegt bei Minigolf-Weltmeisterschaft in Bad Münder (Deutschland)

Wien (OTS/LCG) - Die Herzogenburgerin Evelyn Haberl (33) hat den Matchplay-Bewerb bei der Minigolf-Weltmeisterin in Bad Münder (Deutschland) gewonnen. Für Österreich war es bereits die vierte Medaille nach Silber durch Karin Heschl, die dabei im Strokeplay Einzelbewerb zwei Weltrekorde über drei und sechs Runden aufstellte, sowie Silber durch die Damenmannschaft und Bronze durch die Herrenmannschaft in den Teambewerben. Die Weltmeisterschaften waren Haberls Debut im erfolgreichen österreichischen Nationalteam. "Jahrelanges Training und die perfekte Betreuung durch die Coaches an den Bahnen waren der Grundstein zum Erfolg. Den Ausschlag hat dann meine mentale Stärke an diesem speziellen Tag gegeben", so Haberl.

Die Mutter eines Sohnes spielt seit 1992 Minigolf beim Verein ASKÖ Herzogenburg. Hauptberuflich ist sie Eigentümerin einer Werbemittelfirma.

Das Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung unter

http://presse.leisuregroup.at/minig/haberl zur Verfügung. Weiteres

Bild- und Informationsmaterial im Pressebereich unserer Website unter http://www.leisure.at. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Alexander Khaelss-Khaelssberg

Tel.: +43 664 8563001

akhaelss @ leisure.at

http://www.leisure.at/presse