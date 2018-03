Schulanfang nicht leistbar - Arme Eltern, schlechte Chancen?

Diakonie fordert Reform von Schulstartgeld wie Schülerbeihilfe - und ruft zur Akuthilfe am Schulbeginn auf.

Wien (OTS) - "Ein guter Start am Schulanfang wird sich für viele Kinder heuer nicht ausgehen", warnt der Sozialexperte der Diakonie Österreich, Martin Schenk. 134.000 Kinder und Jugendliche gelten als manifest arm. Und 181.000 Kinder leben in äußerst beengten Verhältnissen, wo sie mit großer Wahrscheinlichkeit zu wenig Platz zum Spielen und Arbeiten haben, außerdem keinen eigenen Schreibtisch.", weist Schenk auf schlechte Startbedingungen für viele Kinder am Schulanfang hin. "Der eigene Platz zum Lernen, sich zu konzentrieren ist ein Faktor, der in den OECD-Bildungsstudien als wichtiger Indikator für Lernerfolg beschrieben wird", so Schenk."*

"Zunehmend klagen Eltern über die oft nicht mehr leistbaren Beiträge, die ihnen zu Schulbeginn abverlangt werden. Ein einfaches Startpaket für einen Schulanfänger bestehend aus Schultasche, Sportbeutel, Heften, verschiedenen Stiften, Handarbeitskoffer, Malfarben kostet 100 bis 300 Euro", beschreibt Claudia Röthy, Geschäftsführerin der Stadtdiakonie Wien, die schwierige Situation. Dazu kommen noch je nach Schulstufe und Schultyp Beiträge wie Kopierkosten, Milchgeld, Abos für Jugendliteratur, Projekt- und Wandertage, Elternvereinsbeiträge und vieles mehr.

"Damit Zukunft nicht von der Herkunft abhängt, braucht es Hilfestellungen am Schulstart genauso wie einen Bildungsweg, der nicht sozial selektiert, sondern individuell fördert," betont Sozialexperte Schenk. "Wichtig wäre auch, Schulen in sozial benachteiligten Bezirken oder Regionen besonders gut auszustatten und zu fördern, damit sie für alle Einkommensschichten attraktiv bleiben."

Reform des Schulstartgelds, SchülerInnenbeihilfe und Schulveranstaltungen

"Dringend reformbedürftig" sind die Geldleistungen, die SchülerInnen aus einkommensschwachen Elternhäusern unterstützen sollen, so die Diakonie.

Da ist einmal das Schulstartgeld. Das ist in jedem Bundesland anders geregelt, in drei Bundesländern gibt es gar keines: nicht in der Steiermark, in Niederösterreich und nicht in Vorarlberg. Der Betrag liegt zwischen 29 und 158 Euro, es gibt unterschiedlichste Anspruchsvoraussetzungen (Einkommen, Schulstufe, Status), unterschiedlichste Antragstellen und unterschiedlichste Antragsfristen. Für all den Wirrwarr gibt es keine sachlichen Gründe. Was fehlt, ist ein einheitliches Schulstartgeld für armutsbetroffene Kinder bundesweit, klare Antragstellungen und klare Anspruchsvoraussetzungen.

Auch die SchülerInnenbeihilfe ist dringend reformbedürftig. Die Auszahlung sollte auch die 9.Schulstufe erfassen, gerade hier gibt es hohe Kosten im Ausbildungsjahr - und die Ausbildungsentscheidung steht an. Die Inanspruchnahme ist ein weiteres Problem.

Ähnliche Probleme gibt es bei den Finanzierungshilfen für Schulveranstaltungen: Kein Rechtsanspruch, in der Regel überaus niedrige Einkommensgrenzen, Hohe Non-take-up Rate (Nichtinanspruchnahme), Sicherstellung der Information an potentiell anspruchsberechtigte Eltern.

Für die Geldleistungen steht also 1. die Verbesserung des Zugangs und der Inanspruchnahme an: Information, bürgerfreundlich und nicht beschämend. 2. die Verfahrensqualität: "Good governance", grundrechtsorientiert und bundeseinheitlich. Und 3. die Dotierung:

z.B. in einem Schulausgleichsfonds.

Aktion Schulanfang: Schulsachen für Kinder armer Eltern

Zur Akuthilfe für Kinder, deren Eltern sich den Schulstart nicht leisten können, hat die Stadtdiakonie Wien ein Spendenkonto eingerichtet. " Alle Schülerinnen und Schüler sollen gleiche Chancen und Möglichkeiten haben", so Claudia Röthy abschließend.

Aktion Schulanfang

Stadtdiakonie Wien. Kt.Nr: 207477417, Raiffeisen BLZ 32 000

(*Quelle: Statistik Austria 2013)

