WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Sinnvolle EU-Erweiterung - von Wolfgang Tucek

Nur die Einbindung in die EU kann das Geschäftsklima auf Dauer verbessern

Wien (OTS) - Kaum ein Thema ist so umstritten und emotional aufgeladen wie die EU-Erweiterung. Kroatien war das letzte neue Mitgliedsland, das mehr Österreicher begrüßten als ablehnten. Von jenen 46 Prozent pro und 29 Prozent kontra, welche die Österreichische Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) zum Beitritt erhoben hat, können sämtliche anderen aktuellen und potenziellen Kandidatenländer nur träumen. In einer früheren Umfrage fielen sämtliche weiteren Balkanländer und die Türkei brutal durch, Zustimmungsraten von 15 bis 22 Prozent trafen auf 55 bis 68 Prozent Gegner. Besonders wenig halten die Österreicher von Serbien (19 zu 61), mit dem bald die Beitrittsverhandlungen starten, und Albanien (15 zu 68), das womöglich noch heuer offiziell Kandidatenstatus erhält.

Agiert die EU-Kommission also völlig abgehoben? Leistet sie sich mit Erweiterungskommissar Stefan Füle einen Spitzenpolitiker, der immer nur noch mehr wirtschaftlich angeschlagene Nettoempfänger in die Union holen will - also Länder, die mehr Geld aus dem EU-Budget erhalten als einzahlen? Die Antwort ist nein. Allein die Osterweiterung im Jahr 2004 hat Österreichs Wirtschaftsleistung laut Wifo um 0,4 Prozentpunkte pro Jahr angeschoben; nur im Jahr 2012 wären das 1,23 Milliarden Euro. Nicht nur Banken und Versicherungen aus Österreich machen am Balkan die besten Geschäfte, überall in der Region sind heimische Unternehmen unter den größten Auslandsinvestoren.

Zwar ist richtig, dass sich Bulgarien und Rumänien auch Jahre nach ihrem Beitritt Anfang 2007 noch sehr schwer tun, EU-Standards in so zentralen Bereichen wie Justiz und Korruptionsbekämpfung einzuhalten. Und auch aus dem neuesten EU-Mitgliedsland Kroatien hört man von Unternehmern, die ihre liebe Not mit kroatischen Gerichten haben. Doch allein die Einbindung des Westbalkans in die EU kann das Geschäftsklima auch für unsere Firmen auf Dauer verbessern.

Über die Eile bei der Erweiterung kann man daher durchaus streiten, über deren Sinnhaftigkeit aber kaum. Da muss man nur daran denken, dass am Balkan vor weniger als 20 Jahren ein furchtbarer Krieg direkt vor unserer Haustür stattgefunden hat. Und die vor Kurzem noch völlig undenkbare Annäherung zwischen Serbien und dem Kosovo spricht ohnehin für sich.

