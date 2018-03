ORF-Kultursommer 2013: Millionen sahen das Beste der besten Festivals im TV

3,2 Millionen nutzten in den vergangenen Wochen die ORF-TV-Festspielangebote

Wien (OTS) - Allein zehn Opern von den drei größten heimischen Festspielen für Millionen Klassikfans auf vier Kontinenten: Mit "Falstaff", "Don Carlo", "Gawain", "Die Meistersinger von Nürnberg", "Jeanne d'Arc", "Giovanna d'Arco", Così fan tutte", "Die Zauberflöte", "Der Kaufmann von Venedig" und "La Bohème" produzierte der ORF in den vergangenen Wochen sämtliche Highlights der wichtigsten Festivals in Salzburg, Bregenz und St. Margarethen für Radio und/oder TV-Übertragungen neu und präsentierte darüber hinaus zahlreiche Konzerte für Klassikfans weltweit. Zudem standen weit mehr als 300 TV-und Radio-Berichte über die zahlreichen heimischen Sommerfestspiele und -festivals auf dem Programm der aktuellen Kulturredaktionen von ORF 2, ORF III und Ö1. Der ORF unterstrich mit diesen umfassenden Angeboten - Opern, Konzerte, Theater, Dokumentationen, Reportagen, "Kulturmontag"-Sonderausgaben, Interviews, Diskussionen, Magazinbeiträge, News und Features - einmal mehr seine Funktion als wichtigste Kulturplattform Österreichs und bot den Österreicherinnen und Österreichern hochkarätigen Kulturgenuss erste Reihe fußfrei, der auch erneut eindrucksvoll genutzt wurde: Nicht weniger als 3,2 Millionen Österreicherinnen und Österreicher, das sind 45 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung, nutzten zumindest kurz (weitester Seherkreis) die TV-Angebote des ORF-Kultursommers von Salzburg, Bregenz, St. Margarethen und weiterer Festivals.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz zieht eine sehr erfreuliche Bilanz des ORF-Kultursommers: "Ich bin stolz, dass wir die Stimmen von Anna Netrebko, Jonas Kaufmann, Thomas Hampson, Elina Garanca, Elisabeth Kulman, Piotr Beczala, Anja Harteros und vielen anderen in den Wohnzimmern von 3,2 Millionen Österreicherinnen und Österreichern zum Erklingen brachten. Ich bin stolz auf das RSO, das drei Großproduktionen in Salzburg spielte und sowohl von der nationalen als auch internationalen Kritik gefeiert wurde. Ich bin stolz, dass die Topereignisse dieses einzigartigen Kultursommers nicht nur von den Österreicherinnen und Österreichern, sondern via 3sat im deutschen Sprachraum, via ARTE und der EBU in Europa und via Unitel in der ganzen Welt genossen werden konnten."

ORF-Generaldirektor Wrabetz weiter: "Ich bin stolz auf die ORF-Redaktionen und die ORF-Technik, auf die erstklassige Qualität der Produktionen, exemplarisch verweise ich hier auf 'Don Carlo'. Ein Produktionsaufwand wie der des ORF-Kultursommers bedeutet eine Investition von rund zwei Millionen Euro. Ich hoffe, dass wir diese Programmleistung auch in den kommenden Jahren bieten können. Mein Dank gilt allen Partnern und Verantwortlichen insbesondere bei den Salzburger und Bregenzer Festspielen sowie den Wiener Philharmonikern."

Salzburger Festspiele: 2,38 Millionen zumindest kurz via ORF dabei

Traditionell widmet der ORF den Salzburger Festspielen einen umfangreichen Programmschwerpunkt in all seinen Medien. Weit mehr als einhundert Programmstunden zeugen vom umfassenden Angebot des ORF in ORF 2, ORF III und Ö1. Die vom ORF (ko)produzierten TV-Übertragungen in ORF 2, ORF III und 3sat wurden (zumindest kurz) von insgesamt 2,38 Millionen Österreicherinnen und Österreichern gesehen, das entspricht 33 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung. Peter Steins circa viereinhalbstündige Inszenierung von "Don Carlo", einem der wohl aufregendsten und musikalisch intensivsten Werke des Jahresregenten Giuseppe Verdi, war in ORF 2, ARTE und ORF III zu sehen. Insgesamt verfolgten die Oper 723.000 (weitester Seherkreis) zumindest kurz im ORF. Für ORF III und ORF/3sat produzierte das ca. 75-köpfige ORF-Team gemeinsam mit seinen Partnern u. a. "Falstaff" (3. August via ORF/3sat, 25. August in ORF III) unter der Stabführung von Maestro Zubin Mehta. Für ZDF/3sat produzierte der ORF zudem die TV-Übertragung des Festspiel-Eröffnungskonzerts der Wiener Philharmoniker mit Joseph Haydns "Die vier Jahreszeiten", dirigiert von Nikolaus Harnoncourt (28. Juli) und der Wagner-Oper "Die Meistersinger von Nürnberg" (2. August). Allein zehn Kameras waren auf die Schauspielerinnen und Schauspieler des Salzburger "Jedermann" gerichtet. Im Schnitt 243.000 (18 Prozent Marktanteil) waren am 28. Juli beim Traditionsspiel am Salzburger Domplatz dabei.

ORF in Salzburg: TV-Produktionen für 30 Länder auf vier Kontinenten, mehr als 80 europaweite Radio-Übertragungen

Der ORF machte zudem als TV-Host-Broadcaster Meisterwerke der Salzburger Festspiele über seine Partnersender 3sat und ARTE Musikfans in ganz Europa zugänglich. Der Partner UNITEL Classica hat auch heuer wieder alle ORF-Großproduktionen (außer die Eröffnung) aus Salzburg koproduziert und für den weltweiten Vertrieb gesorgt: Die Produktionen waren in 30 Ländern auf vier Kontinenten zu sehen. Via EBU wurden zwölf von Ö1 produzierte Konzert-Hits insgesamt mehr als 80-mal in nicht weniger als 20 Länder übertragen.

Bregenz: "Die Zauberflöte" mit Marktanteilsrekord seit 2005

"Die Zauberflöte" aus Bregenz sahen am 19. Juli in ORF 2 im Schnitt 265.000 Zuseherinnen und Zuseher bei einem Marktanteil von 18 Prozent - das bedeutete Rekord für eine Bregenz-Live-Übertragung seit 2005.

Kultursender ORF: Mehr als 200 TV- und zahllose Radiobeiträge über Festspiel- und Festival-Highlights

Die aktuelle Kulturberichterstattung der ORF-TV-Kultur und ORF III über Sommerfestivals vom Neusiedler See über das Gesäuse bis an den Bodensee bot in mehr als 200 Beiträgen einen umfassenden Überblick über die zahlreichen kulturellen Sommer-Highlights. Dabei wurde das gesamte Spektrum der ORF-Information bespielt - von den "ZiB-Flashes" in ORF eins über Beiträge in sämtlichen "ZiB"- und "heute"-Ausgaben in ORF 2 bis zu "Kultur aktuell" in ORF III.

Rund 110 Beiträge von und über österreichische Festivals waren im Sommer im Ö1-"Kulturjournal" und den "Ö1-Journalen" zu hören. Auch in zahlreichen weiteren Sendungen thematisierte der Festivalsender Ö1 den heimischen Festivalsommer. Zudem standen und stehen insgesamt rund 175 Übertragungen von 35 heimischen Festivals unterschiedlicher musikalischer Richtungen auf dem Programm von Ö1.

Der Salzburger "Jedermann", die "Bohème" aus St. Margarethen und die Bregenzer "Zauberflöte" waren die Publikumsmagneten auf dem ORF.at-Schwerpunkt zum Kultursommer 2013, der sich den Highlights dieses Festspielsommers widmete, zugleich auch einen Überblick über alle Veranstaltungen in den neun Bundesländern gab. Mehr als 400.000 Abrufe zeigen ein mehr als reges Interesse an diesem Kultur-Special. ORF.at war exklusiv bei mehr als 15 Premieren live vor Ort und berichtete mit ausführlichen Kritiken. Besonders erfreulich war in diesem Jahr die Kooperation zwischen den ORF.at-Festspielhighlights und der TVthek, Ö1, den Landesstudios und den Specials, die das TV in diesem Jahr zum Kultursommer präsentierte. Nicht zuletzt die Integration der On-Demand-Aufzeichnungen großer Produktionen wie dem "Jedermann" machten die Highlights dieses Kultursommers auch jenen zugänglich, die die Produktionen nicht live und am Veranstaltungsort sehen konnten (http://ORF.at/festspielhighlights).

Auch die auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Streams und Video-on-Demand bereitgestellten Sendungen des ORF-Kultursommer-Programms wurden mit insgesamt 237.000 Abrufen vom Publikum stark genutzt.

