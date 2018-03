Wlodkowski: Bauernvertretung wird Almbauern bei Berufung unterstützen

Novelle zur INVEKOS-GIS-Verordnung ermöglicht weiterhin Einzelfallprüfung

Wien (OTS) - "Mit der aktuellen Novelle zur INVEKOS-GIS-Verordnung werden nun die Möglichkeiten zur Berufung für Almbauern erweitert. Ziel ist es, Sanktionsbefreiungen für betroffene Betriebe zu erreichen, und daher werden die Landwirtschaftskammern die Almbauern bei den Berufungen beraten und unterstützen", begrüßte der Präsident der LK Österreich, Gerhard Wlodkowski, die Novelle zur INVEKOS-GIS-Verordnung, die Landwirtschaftsminister Berlakovich heute erlassen hat.

Die Almwirtschaft hat in Österreich eine ganz besondere Bedeutung:

Auf 8.400 Almen weiden rund 260.000 Rinder, 52.000 Milchkühe, 9.000 Pferde, 120.000 Schafe und 10.000 Ziegen. Allerdings ist die Erhaltung und Bewirtschaftung dieser Kulturlandschaft nur unter erschwerten Arbeitsbedingungen möglich. Daher unterstützt die EU die Almbauern mit entsprechenden Förderungen. Die dazu notwendige Flächenfeststellung erfolgt im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums durch die Landwirtschaftskammern und die AMA.

"Diese Abwicklung stellt eine große Herausforderung dar, gilt es doch, einem dichten Regelsystem mit hohen Ansprüchen an Genauigkeit und Präzision gerecht zu werden. Die zwischen der EU-Kontrolle und Österreich von Brüssel festgestellten Abweichungen sind nun Gegenstand weiterer Prüfungen und Untersuchungen. Die Kammer wird den Bauern weiterhin mit ihren Experten beratend und unterstützend zur Seite stehen, um in den nächsten Wochen und Monaten die Berufungsmöglichkeiten für Almbauern zu nutzen. Schließlich ist es unser Ziel, bei abweichenden Flächenangaben Sanktionen für die betroffenen Almbauern zu vermeiden. Unsere Bauern und Bäuerinnen brauchen in dieser Sache Klarheit und vor allem Rechtssicherheit, schließlich wollen sie auch in Zukunft im Einklang strenger EU-Richtlinien ihre Almen bewirtschaften und so ihren wichtigen Beitrag zur Erhaltung unserer Kulturlandschaft leisten", stellte Wlodkowski abschließend fest.

