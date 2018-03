FP-Krauss: Der Herbst kommt, die welken roten Blätter werden fallen!

Wahlkampf-Auftakt der Wiener SPÖ-Jugend war vielmehr Treffen einer Selbsthilfegruppe

Wien (OTS/fpd) - Was für ein Wahlkampf-Auftakt der Wiener SPÖ-Jugend:

Klarer Höhepunkt waren rote Plastik-Sonnenbrillen, ein "Must Have", wie die Jusos stolz verkündeten. Der Wiener Spitzenkandidat und Bundesminister Rudolf Hundstorfer schwelgte angeblich in Visionen. Gefährlich, denn Hundstorfers Genosse Ex-Bundeskanzler Franz Vranitzky empfiehlt ja bekanntlich für solche Fälle den Gang zum Arzt. SPÖ-Gemeinderat Christoph Peschek forderte, offenbar in Unkenntnis darüber, dass die SPÖ mit einer kurzen Unterbrechung seit dem Jahr 1970 an der Macht ist, genau jene Bildungsreform, die seine Partei jahrzehntelang nicht zustande gebracht hat. Und Bürgermeister Häupl sprach sich gegen einen zwölf-Stunden-Arbeitstag aus, der nie ernsthaft zur Diskussion stand. Aber diese vordergründige Ablehnung muss man als Drohung begreifen: Genau jener Häupl, der groß gegen die Privatisierung von Wasser aufgetreten ist, hat nämlich hinter dem Rücken der Bevölkerung eine Wiener Quelle an einen australischen Poker-Millionär verhökert. Was er sagt und was er tut, widerspricht sich teils diametral. FPÖ-Jugendkandidat Maximilian Krauss ist belustigt: "Das war wohl eher das Treffe einer Selbsthilfegruppe als ein gelungener Wahlkampfauftakt." Er ermuntert die politischen Mitbewerber, unbeirrt weiterzumachen: "Gut so, ihr seid unsere besten Wahlhelfer. Ihr symbolisiert die SPÖ, wie sie wirklich ist und ich danke euch dafür! Aber ich sage euch: Es wird nicht der von euch erhoffte rote Herbst kommen, nein, es werden die welken roten Blätter endlich fallen!" (Schluss)

