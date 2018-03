SJ-Ginner: Ist FPÖ-NÖ Drahtzieherin rechtsextremer Facebook-Gruppe?

FPÖ-NÖ in Facebook-Skandal voll involviert - Welche Konsequenzen ziehen Rosenkranz und Strache?

St. Pölten (OTS) - "Ist die FPÖ Niederösterreich Drahtzieherin der von der Initiative 'Heimat ohne Hass' aufgedeckten geheimen rechtsextremen Facebook-Gruppe?", fragt Boris Ginner, Landesvorsitzender der Sozialistischen Jugend Niederösterreich. Informationen zufolge, die der SJ NÖ vorliegen, wimmelt es in der braunen Facebook-Gruppe, in der u. a. zur Verheizung von Muslimen aufgerufen wird, nur so von Funktionärinnen und Funktionären der blauen Landespartei. So ist Andrea Kellner, die Administratorin der Gruppe, FPÖ-Gemeinderätin in Bad Fischau. "Zahlreiche hochrangige Funktionäre der blauen Landespartei sind Mitglieder dieser Gruppe, posteten fleißig mit und betätigten sich mit 'Gefällt mir'-Angaben. Sogar die Administratorin der Gruppe kommt aus den Reihen der FPÖ NÖ. Welche Konsequenzen ziehen Walter Rosenkranz und Christian Strache? Dürfen Funktionäre der FPÖ NÖ ungestraft in rechtsextremen Foren posten, in denen zum Mord an politisch Andersdenkenden aufgerufen und Hitler verehrt wird?", so Ginner.

Mit Postings betätigten sich aus den Reihen der FPÖ NÖ u. a. Odo Doeschl, stv. Schriftführer der FPÖ Schwechat, Heimo Borbely, Obmann der FPÖ Lichtenwörth und Eva Fliegenfusz von der FPÖ Baden. Auf "Gefällt mir" drückten Anton Brustbauer, FPÖ-Gemeinderat in Mautern und Herbert Gruber aus Weißenbach/Triesting. Weitere Mitglieder aus der FPÖ NÖ sind Thomas Vaculik, Bezirksparteivorstandsmitglied der FPÖ Wr. Neustadt, Alexander Murlasits, FPÖ-Kandidat zur NR-Wahl aus Perchtoldsdorf, Werner Bechtold, Parteiobmann in Wr. Neudorf oder Tino Seidl, FPÖ-Obmann in Trumau. "Will die FPÖ Niederösterreich nicht endgültig im braunen Sumpf versinken, müssen Rosenkranz und Strache schleunigst Farbe bekennen und die involvierten Personen aus der Partei entfernen", richtet Ginner abschließend aus.

