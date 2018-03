The Alpina Gstaad ist Hotel des Jahres 2013 / GaultMillau ehrt Gstaads jüngstes Fünf-Sterne-Superiorhotel

Gstaad (ots) - The Alpina Gstaad wurde soeben eine der angesehensten Auszeichnungen der Branche verliehen: Der GaultMillau Schweiz und Titelsponsor Carl F. Bucherer haben Gstaads jüngstes Fünf-Sterne-Superiorhotel zum "Hotel des Jahres 2013" gewählt. Die Ehrung würdigt die außergewöhnliche Qualität in Service und Komfort sowie die anspruchsvolle Gastronomie, die das The Alpina Gstaad seinen Gästen bietet. Unter der Federführung von Managing Director Niklaus Leuenberger sorgen die engagierten Mitarbeiter dafür, dass sich Gäste aus aller Welt im The Alpina Gstaad zu Hause fühlen. Heute überreichte Urs Heller, Chefredakteur GaultMillau Schweiz, die renommierte Auszeichnung an Niklaus Leuenberger.

Niklaus Leuenberger ist glücklich über die begehrte Anerkennung und dankt vor allem seinem hochqualifizierten Team. "Dies ist eine ganz besondere Auszeichnung für das The Alpina Gstaad," erklärt der gebürtige Berner. "Wir sind sehr stolz auf die großartige Akzeptanz, die unser Haus genießt. Dies gilt insbesondere auch für unsere Gastronomie. Eine Auszeichnung wie die von GaultMillau bedeutet neben der hohen Ehre für uns auch einen Ansporn, unseren Gästen auch in Zukunft Gastfreundschaft und Service auf höchstem Niveau zu bieten", so Leuenberger weiter. Im The Alpina Gstaad verantwortet Executive Chef Marcus G. Lindner die Leitung von drei Restaurants. Gemeinsam mit Takumi Murase, Küchenchef des japanischen Restaurants MEGU, kreiert Lindner mit seinen kulinarischen Symphonien einmalige Gaumenfreuden.

The Alpina Gstaad ist das erste neu errichtete Fünf-Sterne-Superior-Hotel, das seit 100 Jahren in Gstaad realisiert wurde. Das 56-Zimmer- und Suiten-Hotel liegt auf einer Anhöhe in Gstaads exklusivem Quartier Oberbort und entfaltet sich auf einem 20.000 qm großen Parkgrundstück mit weitem Blick über das Saanenland und die Berner Alpen. www.thealpinagstaad.ch

