Agrar-Almtag in Jerzens: BZÖ prangert Scheinheiligkeit der ÖVP an

BZÖ-Huber: "Tiroler ÖVP steht für Bauern-Enteignung, BZÖ hingegen ist Garant für eine faire Lösung des Agrarstreits"

Innsbruck (OTS) - Vernichtende Kritik an der ÖVP übten gestern BZÖ-Tirol-Spitzenkandidat NAbg. Gerhard Huber und der BZÖ-Spitzenkandidat für Innsbruck-Land, Plattform-Agrar-Obmann Georg Danzl in ihren Reden anlässlich des Agrar-Almtags der Tanzalpe Bauern in Jerzens. "Vor der Tiroler Landtagswahl ging die ÖVP noch mit dem Versprechen auf Stimmenfang, den Bauern nach der Wahl zu helfen. Wie so oft bei der ÖVP ist nach der Wahl alles anders - heute setzt sich die ÖVP mit aller Vehemenz für eine sofortige Enteignung der Agrargemeinschaften aus und versucht gleichzeitig immer noch so zu tun, als sei alles in Ordnung. Diese Scheinheiligkeit der ÖVP ist Graus und eine Verhöhnung der Tiroler Bauern. Ich mache hier nicht mehr mit", so der Plattform-Agrar-Obmann.

Ihre Unterstützung mit den Anliegen der Tiroler Bauern bekräftigten auch die beiden BZÖ-Ehrengäste NAbg. Herbert Scheibner und MEP Ewald Stadler. "Das BZÖ steht auch auf Bundesebene auf der Seite der Bauern. Gerhard Huber hat im Parlament bereits mehrmals Anträge auf historische Prüfung der Eigentumsverhältnisse, wie sie vom Verfassungsgerichtshof gefordert wurde, eingebracht, diese wurden von der ÖVP aber bisher immer blockiert", betonte Stadler.

Gerhard Huber kritisierte in seiner Rede, dass der ÖVP-Landeshauptmann Platter als "Masseverwalter Tirols" agiere, der finanzielle Probleme auf Landes- und Gemeindeebene auf dem Rücken der Bauern austrage und verwies ebenfalls darauf, dass sich dieser "Anti-Bauern-Kurs der ÖVP" von der Landes- bis zur Bundesebene durchziehe: "Auch im Nationalrat agieren die Tiroler ÖVP-Abgeordneten Hörl und Gahr fröhlich als Totengräber der Tiroler Bauern und stimmen in Ausschusssitzungen gegen die Interessen der Bauern. Während die ÖVP mittlerweile auf allen Ebenen für die Enteignung der Bauern eintritt, ist das BZÖ ein Garant für eine faire Lösung des Agrarstreits im Interesse unserer Bauern. Gemeinsam haben wir es in der Hand, am 29. September dieser schwarzen Bauernverhöhnung ein Ende zu setzen", bekräftigte Huber.

