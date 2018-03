PVÖ-Blecha: "Unsozial" sind Unternehmen, die Frauen aus dem Erwerbleben drängen oder nicht beschäftigen

Leitl-Aussage zynisch - Brauchen Reform der Arbeitswelt, nicht Pensionsreform

Wien (OTS/SK) - Dass Wirtschaftskammer-Präsident Leitl das Nein der SPÖ zu einem vorzeitigen Angleichen des Frauenpensionsalters als "unsozial" bezeichnet, ist für Pensionistenverbands-Präsident Karl Blecha "zynisch". "Es sind die Unternehmen und Betriebe, für die Frauen ab 50 bereits oft als 'zu alt' gelten. Es sind die Betriebe, die ältere Arbeitnehmerinnen oft aus dem Erwerbsleben mobben. Es sind die Betriebe, die ihre älteren Mitarbeiterinnen oft in die Pension abschieben. Es sind die Betriebe, die oft zu wenig auf die Gesundheit ihrer ArbeiterInnen und Angestellten achten. Es sind die Betriebe, die zu wenig altersgerechte Jobs und damit Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen ab 50 Jahre bieten. Das ist 'unsozial'"!, erklärte der PVÖ-Präsident heute, Montag. ****

Einmal mehr fordert Blecha, ein Bonus-Malus-System auch für Unternehmen: "Wer frühpensioniert muss Malus zahlen, wer Ältere beschäftigt bekommt einen Bonus." Für ArbeitnehmerInnen gilt dieses Bonus-Malus-System längst. Denn: geht jemand in Frühpension, muss er/sie dafür lebenslang Abschläge in Kauf nehmen, erhält eine niedrigere Pension. Arbeitet er/sie länger, gibt es eine höhere Pension. Aber: Unternehmen, die ältere DienstnehmerInnen in die Pension oder Arbeitslosigkeit abschieben, müssen keine Konsequenzen tragen.

Blecha fordert von der nächsten Regierung, ein Bonus-Malus-System auch für Unternehmen und eine Reform der Arbeitswelt: "Wir wissen alle, dass die Menschen älter werden und die Arbeitswelt huldigt unbeirrt einem Jugendkult. Wir brauchen alternsgerechte Jobs, eine Arbeitswelt, in der die Beschäftigten nicht krank werden!"

Blecha abschließend: "Was in der Debatte um längeres Arbeiten von ÖVP-Seite gerne negiert wird: dass es niemandem jemals verboten ist, länger zu arbeiten. Auch über das Regelpensionsalter hinaus. Nur - es gibt viel, viel zu wenige Jobs dafür. Dann eine Erhöhung des Pensionsalters zu fordern, das ist 'unsozial'!" (Schluss) up/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum