ORF-"Sommerkabarett" mit Gunkl am 27. August

Außerdem in "DIE.NACHT" in ORF eins: "Jugendsünden u.s.w." und "My Name Is Earl"

Wien (OTS) - Ein Experte für Alles, unvergessene, archivierte Fernsehmomente und eine Zeheninfektion stehen im Mittelpunkt von "DIE.NACHT" am 27. August 2013 in ORF eins. Den Beginn macht "Gunkl" um 22.00 Uhr im ORF-"Sommerkabarett". In seinem Soloprogramm "Die großen Kränkungen der Menschheit" beantwortet "Gunkl" u. a., wie genau unser Gehirn funktioniert. Auch dieses Mal gelingt es dem preisgekrönten Kabarettisten seine Antworten prägnant, intelligent und witzig zu formulieren. Im Anschluss, um 23.10 Uhr, werden die "Jugendsünden u.s.w." von Alexander Bisenz, Erni Mangold und Rudi Dolezal präsentiert. Danach endet Earls Whirlpool-Fund in einer Zeheninfektion. Zusätzlich entdeckt er in "My Name Is Earl" um 23.40 Uhr Earl Juniors Geheimnis.

Das ORF-"Sommerkabarett"-Programm in ORF eins

"Gunkl - Die großen Kränkungen der Menschheit", 22.00 Uhr

Wie funktioniert eigentlich ein Gehirn? Warum wählt man die Partei, die man wählt? Kein Vortrag, ein ungemein witziger und gescheiter Kabarettabend von "Gunkl", bei dem er auch so manchen Kalauer genüsslich vom Stapel lässt. Über "Gunkl" hieß es bei einer der zahlreichen Preisverleihungen: "Seine Programme sind ausgeklügelte, hochkonzentrierte Kleinkunstwerke, in denen ihm der Brückenschlag zwischen großen Naturgesetzen und kleinen Tücken des Alltags grandios gelingt."

"Jugendsünden u.s.w." mit Alexander Bisenz, Erni Mangold und Rudi Dolezal, 23.10 Uhr

Große Persönlichkeiten der heimischen Kabarett- und TV-Szene haben auch klein angefangen! In Kellerbühnen und Kleinsttheatern starteten die heutigen Comedystars ihre ersten Versuche auf den Brettern, die später für sie die Welt bedeuteten. Viele dieser "Jugendsünden" wurden bereits mit der Kamera festgehalten, von Redakteurinnen und Redakteuren, die Ausschau nach frischem Blut in der heimischen Kleinkunstszene gehalten haben. Auch die ersten Gehversuche heutiger TV-Lieblinge schlummern in den vollgefüllten Fernseharchiven. Die Reihe zeigt so manche Perlen der TV-Geschichte, die auf ihre Wiederentdeckung warten.

"My Name Is Earl: Das Böse kommt auf kranken Sohlen", 23.40 Uhr

Joy (Jaime Pressly) wünscht sich schon seit Ewigkeiten einen Whirlpool. Als Earl (Jason Lee) einen am Straßenrand findet, wittert er die Chance, endlich seine Exfrau von der Liste streichen zu können. Dummerweise fängt sich Joy im Pool eine höchst ansteckende Zeheninfektion ein. Earl muss deshalb all ihre Aufgaben übernehmen. Dabei kommt er schließlich auch hinter das Geheimnis, weshalb Earl Junior und Dodge in der Schule keinen Anschluss finden. Mit dabei sind u. a. Ethan Suplee, Nadine Velazquez sowie Eddie Steeples.

Das ORF-"Sommerkabarett", und "Jugendsünden u.s.w." sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

