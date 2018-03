SP-Schicker: ÖVP-Rundumschläge sollen von verfehlter Sicherheitspolitik der Innenministerin ablenken

Wien (OTS/SPW-K) - "Während die ÖVP bejubelt, dass in Wien laut Rechnungshofbericht über 2.800 Polizistinnen und Polizisten fehlen, arbeitet die SPÖ intensiv für die Wienerinnen und Wiener", so der Wiener SP-Klubchef Rudi Schicker am Montag. "Von den üblichen Rundumschlägen, die von der rein parteipolitisch motivierten Sicherheitspolitik der VP-Innenministerin ablenken sollen, lassen wir uns weder beeindrucken noch ablenken: Dieser Missstand muss beseitigt und der Sicherheitspakt für Wien eingehalten werden."

