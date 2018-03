"kreuz und quer" am 27. August: "Verlorene Leben - Österreicherinnen im sowjetischen Gulag" und "Dreimal Todesstrafe"

Wien (OTS) - "kreuz und quer" - präsentiert von Doris Appel - zeigt am Dienstag, dem 27. August 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Dokumentation "Verlorene Leben - Österreicherinnen im sowjetischen Gulag", für die sich Anita Lackenberger und Gerhard Mader auf Spurensuche nach vergessenen österreichischen Frauenschicksalen machten. Sie dokumentieren das Leben von Frauen, die unter extremen Lebensbedingungen - von Kasachstan bis Sibirien - im Gulag gestrandet waren. Bisher noch nie gezeigtes Filmmaterial über die Lebensbedingungen in den sowjetischen Lagern konnte in einer Kooperation mit den Gulag-Museen Alzhir und Dolinka (Kasachstan) für die Dokumentation verwendet werden.

Um 23.10 Uhr folgt der vom französischen Soziologen Arnaud Gaillard gemeinsam mit dem Filmemacher Florent Vassault realisierte Dokumentarfilm "Dreimal Todesstrafe", der nicht nur die Realität im heutigen Amerika zeigt, sondern auch Menschen, die sich in ihrem ganz persönlichen Leben mit Todesstrafe und Hinrichtung auseinandersetzen müssen.

"Verlorene Leben - Österreicherinnen im sowjetischen Gulag" - ein Film von Anita Lackenberger und Gerhard Mader

Auf der Suche nach einem neuen, besseren und gerechten Leben wanderten viele Österreicherinnen ab den 1920er Jahren in die Sowjetunion aus. Ihr Ziel war der Aufbau einer neuen Gesellschaft, die die Arbeitslosigkeit, das Wirtschaftschaos und nach 1934 den Bürgerkrieg hinter sich lassen sollte.

Spätestens 1937 waren sie als Ausländerinnen von Repression, Todesurteilen und Lagerhaft betroffen. Als Frauen von "Repressierten" - ihre Ehemänner wurden meist sofort erschossen bzw. zu langjähriger Lagerhaft verurteilt - füllten sie die Frauenlager. Von ihren Kindern getrennt, mussten sie unter unmenschlichen Bedingungen die Lagerhaft überstehen oder fanden den Tod. Nach dem Abschluss des Hitler-Stalin-Pakts wurden manche der gefangenen österreichischen Frauen direkt von Stalins Gulag in die nationalsozialistischen Konzentrationslager geschickt. Aus den Lagern kamen die meisten überlebenden Frauen großteils erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Etwa 250 Österreicherinnen wurden von den sowjetischen Behörden in der Besatzungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg verschleppt und landeten -wie Margarethe Ottilinger als eine der Bekanntesten - für Jahre in den Gulag-Straflagern.

Gedreht wurde sowohl in Russland als auch in Kasachstan. Mit wenigen noch verbliebenen Zeitzeuginnen und -zeugen bzw. deren Nachkommen konnten persönliche Lebenswege betroffener Frauen dokumentiert werden. Der Film entstand als Koproduktion von ORF und Produktion West mit Unterstützung des Landes Niederösterreich, Zukunftsfonds der Republik Österreich, BMUKK, BMEIA und der Europäischen Union Bürger für Bürger.

"Dreimal Todesstrafe" - Ein Dokumentarfilm von Arnaud Gaillard und Florent Vassault

Es ist ein Juniabend im amerikanischen Bundesstaat Utah. Vier Frauen sind im Auto unterwegs. Es sind Angehörige der Familie Kirk und das Ziel ihrer Fahrt ist das Staatsgefängnis südlich von Salt Lake City. Sie fahren zur Hinrichtung des wegen mehrfachen Mordes zum Tod verurteilten Ronnie Lee Gardner. George (Nick) Kirk war eines der Opfer Gardners und die Witwe hofft, endlich Frieden zu finden, indem sie der Hinrichtung des Täters beiwohnt. So beginnt die erste von drei Episoden des Dokumentarfilms von Arnaud Gaillard und Florent Vassault.

Die zweite Episode erzählt von Curtis McCarty, der in Oklahoma wegen Mordes zum Tod verurteilt wurde und neunzehn Jahre seines Lebens im Todestrakt verbracht hat. Erst als sich die Zweifel an der Beweisführung der Anklage verhärteten und nachträgliche DNA-Tests McCarty als Täter ausschlossen, wurde das Urteil schließlich aufgehoben und McCarty wieder freigelassen.

Und dann ist da noch Golda Medina. Auch ihr Sohn wurde zum Tod verurteilt und sieht seit 1996 seiner Hinrichtung entgegen. Im Staat Texas ist dafür die Giftinjektion vorgesehen. Noch steht kein Termin fest und die Mutter besucht ihren Sohn jede Woche im Gefängnis. Sie würde alles darum geben, ihn auch in die Arme nehmen zu dürfen, aber das ist nicht vorgesehen. Und sie befürchtet, es nie mehr tun zu können, denn ihre Hoffnung schwindet, dass sich die Hinrichtung ihres Sohnes doch noch abwenden lässt.

Mehr als 60 Prozent befürworten in den USA die Todesstrafe: In 33 der insgesamt 50 Bundesstaaten der USA ist die Todesstrafe für besonders schwere Verbrechen im Gesetz vorgesehen. Im Jahr 2011 ist sie an 43 Menschen auch vollstreckt worden. Laut Meinungsumfragen wird sie von 61 Prozent der Bevölkerung gutgeheißen, obwohl sich ihre oft zitierte abschreckende Wirkung nicht nachweisen lässt und andererseits erwiesen ist, dass auch Unschuldige hingerichtet werden. Doch scheinen die Bemühungen der Gegner/innen der Todesstrafe auch in Amerika Früchte zu tragen: Fünf Bundesstaaten haben in den vergangenen fünf Jahren die Todesstrafe abgeschafft, zuletzt Connecticut im April 2012.

"kreuz und quer" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar und steht als zeitnahe Servicewiederholung am Mittwoch im Hauptabend auf dem Programm von ORF III Kultur und Information.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at