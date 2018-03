Neuer Speed Rekord bei UPC: bis zu 250 Mbit/s

Neues Paket "Mega F.I.T." mit bis zu 250 Mbit/s Down- und 25 Mbit/s Upload. Mehr Speed zum gleichen Entgelt bei Paketen Super F.I.T. und Top F.I.T.

Wien (OTS) - UPC, Österreichs größter Kabelnetzbetreiber, verleiht seinen F.I.T.-Paketen (Fernsehen, Internet und Telefonie) noch mehr Geschwindigkeit. So bieten die Pakete Super F.I.T., Top F.I.T. und das neue Mega F.I.T. ab sofort Internetgeschwindigkeiten von bis zu 75, 150 und sogar bis zu 250 MBit/s. Möglich werden diese enormen Datenraten durch das hochqualitative Fiber Power Netz von UPC, dessen Herzstück eines der größten Glasfasernetze Österreichs bildet.

UPC startet mit mehr Speed in den Herbst und reagiert dabei auf den wachsenden Breitbandhunger in Österreichs Haushalten. Ihren bisherigen Internet-Topspeed von bis zu 100 Mbit/s erhöht UPC nun auf maximal 250 MBit/s. "Immer mehr Geräte verbinden sich in einem Haushalt regelmäßig mit dem Internet - und das oftmals kabellos über WLAN. Wir drehen daher bei den beliebten F.I.T.-Paketen wieder an der Geschwindigkeitsschraube und erhöhen auf maximal 250 Mbit/s im Download. Auch wenn diese Geschwindigkeiten derzeit für Privathaushalte noch enorm hoch wirken, wird in wenigen Jahren eine noch höhere Anzahl an internetverbundenen Geräten im Haushalt und datenintensivere Dienste diese Bandbreiten nötig machen", sagt Gerald Schwanzer, Leiter Marketing & Sales von UPC, und legt mit dem Internetspeed von Mega F.I.T. die Latte für den Mitbewerb wieder sehr hoch.

Die neuen F.I.T.-Pakete im Überblick

F.I.T.

Down-/Upload 25 / 1,5 Mbit/s, WLAN gratis, 51 TV-Kanäle, davon 2 in HD, UPC MediaBox optional, Digital Telefonie inklusive, Preis mtl. Euro 17,99* f. d. ersten 6 Monate, danach mtl. Euro 29,90.

Super F.I.T.

Down-/Upload 75 / 7,5 Mbit/s, WLAN gratis, 120 TV-Kanäle, davon 11 in HD, UPC MediaBox HD, Digital Telefonie inklusive, Euro 23,90* f. d. ersten 6 Monate, danach mtl. Euro 39,90.

Super F.I.T. Family

Down-/Upload 75 / 7,5 Mbit/s, WLAN gratis, 139 TV-Kanäle, davon 30 in HD, UPC MediaBox HD mit Digitalem Video Recorder, Digital Telefonie inklusive, Euro 29,90* f. d. ersten 6 Monate, danach mtl. Euro 49,90.

Top F.I.T.

Down-/Upload 150 / 15 Mbit/s, WLAN gratis, 139 TV-Kanäle, davon 30 in HD, UPC MediaBox HD mit Digitalem Video Recorder, Digital Telefonie inklusive, Euro 35,90* f. d. ersten 6 Monate, danach mtl. Euro 59,90.

(*Preise zzgl. Euro 1,25 monatlichem Internet Service Entgelt, 24 Monate Mindestvertragsdauer; Die angegebenen Bandbreiten verstehen sich als maximal im geteilt genutzten Netzwerk. TV- und HD-Kanalanzahl kann in Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg abweichen. Aktion gültig für Neukunden bei Bestellung bis 27.10.2013. Weitere Bedingungen unter www.upc.at.)

Das neue Mega F.I.T. Paket ist zum Aktionspreis um Euro 99,00 mtl.* (für die ersten sechs Monate, danach Euro 165,00 mtl., jeweils zzgl. Euro 1,25 mtl. Internet Service Entgelt, 24 Monate MVD) erhältlich und besticht durch Internet-Geschwindigkeiten mit bis zu 250 MBit/s im Down- und 25 Mbit/s im Upload und sogar 143 TV-Kanälen, davon 34 in HD. Mehr Informationen zu den F.I.T. Paketen von UPC unter www.upc.at/fit

