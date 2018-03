AVISO: Auszeichnung für Fotograf Erich Lessing

Bundesministerin Claudia Schmied verleiht das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse an Professor Erich Lessing.

Wien (OTS/BMUKK) - Erich Lessing wurde 1923 in Wien geboren. 1939 floh er vor dem Nationalsozialismus nach Palästina. 1947 kehrte er nach Österreich zurück und wurde Fotoreporter bei der amerikanischen Nachrichtenagentur Associated Press. Erich Lessing arbeitete für zahlreiche Zeitschriften, darunter Heute, Quick, Life, Paris Match, Epoca. Eines seiner bekanntesten Bilder zeigt die Präsentation des österreichischen Staatsvertrages im Wiener Schloss Belvedere am 15. Mai 1955. Zudem hat Erich Lessing mehr als 60 Kunstbücher publiziert. Er hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter 1997 den Großen Österreichischen Staatspreis für künstlerische Fotografie.

Für seine Leistungen als einer der erfolgreichsten österreichischen Fotografen der Nachkriegszeit verleiht Bundesministerin Dr. Claudia Schmied gemeinsam mit Staatssekretär Josef Ostermayer das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse an Professor Erich Lessing.

Datum: Dienstag, 27. August 2013

Zeit: 15 Uhr

Ort: Kongresssaal im Bundeskanzleramt

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

Mag. Raimund Lang

Pressesprecher

Tel.: +43 1 53120 5030

raimund.lang @ bmukk.gv.at

http://www.bmukk.gv.at/ministerium/vp/index.xml