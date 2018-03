WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Von "Gesudere" bis "abgesandelt" - von Esther Mitterstieler

"Abgesandelt" war ein hoffentlich kurzfristiger Bärendienst für den Standort

Wien (OTS) - Müde läuft der Wahlkampf an - derartig verdrossen scheinen sich die derzeitigen Koalitionspartner bald weitere fünf Jahre aneinander gekettet in einer unbeliebten Zweier-Koalition zu sehen. Daher scheint auch der Wind zu wehen, wenn man sich die Themen anschaut. Für die ÖVP ist Wahlkampfross Christoph Leitl so richtig in Fahrt geraten und hat gemeint, der Wirtschaftsstandort sei "abgesandelt". Ein weiterer Austriazismus, der nach Gusenbauers "Gesudere" in die Historie eingehen wird. Dabei hatte Leitl noch Anfang Juli unisono mit Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner den positiven OECD-Länderbericht über Österreich als Bestätigung heimischer Wirtschaftspolitik gewertet. Ende Juli preschte ÖVP-Finanzministerin Maria Fekter mit einer immer noch nicht veröffentlichten Studie vor, die besagen soll: Zwischen 2008 und 2012 seien durch Abwanderung von Konzernen in Österreich 70.000 Jobs verloren gegangen. Allein: Nespresso, genannt unter den abgewanderten Unternehmen, dementierte. Und IV-Chefökonom Christian Helmenstein, gegen den Zweifel oppositioneller Polemik erhaben, meinte in der "Wiener Zeitung", das sei "um Eckhäuser weg von der Realität".

Warum wird da plötzlich von führenden Exponenten einer Partei, die sich Wirtschaftspartei nennt, der Standort Österreich in solch dramatischen Tönen gezeichnet? Wo war die ÖVP eigentlich in den vergangenen 26 Jahren? Richtig: im Wirtschaftsministerium.

Man möchte meinen, ein Wirtschaftsminister sollte seinen Einfluss auf die Wirtschaftspolitik eines Landes haben. Genauso verhalten äußert sich Mitterlehner derzeit, um nicht noch mehr Milch zu verschütten. Im Februar hatte er gesagt: "Der Standort Österreich ist gerade in einem schwierigen, internationalen Umfeld ausgesprochen attraktiv und wettbewerbsfähig." Was ist der Schluss aus dem Ganzen? Zuerst ist alles gut, und dann nicht mehr, weil man den Koalitionspartner anschütten will. Der Wähler dürfte die Taktik durchschauen, internationale Investoren eher weniger. Was denkt sich ein Unternehmer, der in ein Land expandieren will und der Präsident der Wirtschaftskammer sagt, wie schlecht es um den Standort steht? Dabei wirbt die Austria Business Agency mit dem Gegenteil. Bleibt zu hoffen, dass alle das Vorwahlgetöse bald vergessen haben.

