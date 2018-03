Leopoldstadt: Ein "Überraschungsprogramm" im Augarten

Wien (OTS) - Melodiöse, humorige, artistische und zauberhafte Elemente verquickt die vielseitige Unterhalterin Martha Labil am Donnerstag, 29. August, bei einer Vorstellung im Garten der Gastwirtschaft "Bunkerei Augarten" (2., Obere Augartenstraße 1 a). Mit befreundeten Künstlern präsentiert Martha ab 18.00 Uhr ein kurzweiliges "Überraschungsprogramm für Menschen von 0 bis 100 Jahren". Wer "Clowneskes Theater" mit Akrobatik, Musik und Täuschungskunststücken aus nächster Nähe sehen will, darf sich Labils "Secret Circus" nicht entgehen lassen. "Abenteuerliche, halsbrecherische und magische Momente" erwarten die Zuschauer und Gründe zum Lachen gibt es bei der "Zirkus-Show" genug. Der Verein "Aktionsradius Wien" organisiert die Veranstaltung und ersucht um Spenden für die Akteure. Außerdem wird Schönwetter erhofft, denn bei Regen fällt die Vorführung leider ersatzlos aus. Auskünfte: Telefon 0676/972 43 70 bzw. Telefon 332 26 94. Kontakt per E-Mail::

office@aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Unterhalterin Martha Labil ("Secret Circus"):

www.marthalabil.com

Verein "Aktionsradius Wien":

www.aktionsradius.at

Gastwirtschaft "Bunkerei Augarten":

www.bunkerei.at

