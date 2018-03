Erfolgreiche Konzepterstellung für die PR / Nächstes Praxistraining mit Kommunikationsexpertin Kathrin Behrens im September in Berlin

Was ein stringentes PR-Konzept ausmacht und wie man damit sowohl methodisch überzeugen als auch inhaltlich begeistern kann, lernen Interessierte im Media Workshop "Erfolgreiche PR-Konzepte" am 26. und 27. September 2013 in Berlin. Die Referentin Kathrin Behrens vermittelt den maximal zwölf Teilnehmern, wie eine sorgfältig entwickelte Strategie im PR-Konzept mögliche Hürden in der Kommunikation überwinden kann.

Die Referentin weiß aus Erfahrung, warum es so wichtig ist, konzeptionell zu arbeiten und warum sich Unternehmen und Agenturen die Zeit für eine detaillierte und konsequente Ausarbeitung von PR-Konzepten nehmen sollten: "Wer mit Konzept arbeitet, kann seine Ergebnisse enorm verbessern", sagt Behrens. "Erst, wenn alle Aktionen in ein Gesamtkonzept eingebettet und alle Maßnahmen aufeinander abgestimmt sind, wird ein Unternehmen oder Produkt als stimmig wahrgenommen."

Terminankündigung: "Erfolgreiche PR-Konzepte" am 26. und 27. September 2013 Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin

Alle Informationen zum Seminar: www.media-workshop.de/pm/1874

Zur Referentin:

Kathrin Behrens leitet eine Kommunikationsberatung und verfügt über langjährige Erfahrung in der PR-Branche. Seit vielen Jahren vermittelt sie in ihren Seminaren die Grundlagen und Strategien für eine erfolgreiche PR-Arbeit. Darüber hinaus unterstützt sie Unternehmen und Agenturen bei der strategischen Planung und Umsetzung ihrer Kommunikation. Kathrin Behrens leitete die Unternehmenskommunikation der Verlagsgruppe Handelsblatt und war zuvor bei ECC Kohtes Klewes (heute Ketchum Pleon) u.a. als Group-Head für den Bereich Presse- und Medienarbeit zuständig. Sie studierte Anglistik und Kommunikationsforschung in Bonn sowie den USA und arbeitete als freie Mitarbeiterin bei der ARD sowie beim ZDF. Zur Referenteinseite: www.kb2.de

Zum Fortbildungsangebot der Media Workshops:

Die Media Workshops sind ein zertifizierter Bildungsanbieter mit einem praxisnahen Weiterbildungsprogramm von rund 45 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Seit 2001 haben über 12.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte an den Seminaren teilgenommen. Die Zertifizierung besteht seit September 2012 und erfolgte durch Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels.

