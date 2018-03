ÖSTERREICH: Verdächtiger sucht nach Schuss-Attentat um Asyl an

Iraner sitzt seit Mai in U-Haft

Wien (OTS) - Der Fall machte im Mai Schlagzeilen: Ein Iraner (43) war nach seiner Kündigung mit einer Gitarrentasche zu einer letzten Aussprache mit seinem Chef (51) erschienen. In der Tasche war allerdings kein Instrument, sondern ein Winchester-Gewehr, mit dem der Verdächtige zweimal auf seinen Ex-Chef gefeuert haben soll - es gilt die Unschuldsvermutung.

Der mutmaßliche Schütze wurde noch am Tatort festgenommen und sitzt seitdem in U-Haft. In der Zelle hat er nun einen Antrag auf Asyl gestellt, berichtet die Tageszeitung ÖSTERREICH in ihrer heutigen Ausgabe. Vor seiner Festnahme war dem Verdächtigen die Aufenthaltsberechtigung aberkannt worden.

