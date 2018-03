SPÖ Kärnten: Gerald Preimel ist der neue Bürgermeister von Lurnfeld

Kaiser: Ehrliche und verantwortungsbewusste Politik der Sozialdemokratie wurde bereits zum siebenten Mal in Serie mit Vertrauen belohnt.

Klagenfurt (OTS) - Mit 63,4 Prozent konnte SPÖ-Kandidat Gerald Preimel heute, Sonntag, die Bürgermeisterwahl überraschend für sich entscheiden. Als erster Gratulant stellte sich neben Familienmitglieder SPÖ-Landesparteivorsitzender Landeshauptmann Peter Kaiser persönlich mit den besten Glückwünschen beim neuen Bürgermeister ein. "Mit diesem großartigen Erfolg von Gerald Preimel wurde wieder einmal mehr der spürbare Aufwind der Sozialdemokratie in Kärnten bestätigt", freut sich Kaiser.

Wie bereits bei der Landtagswahl, bei den Bürgermeisterwahlen in Wolfsberg, Hermagor, Reisseck, Treffen, Trebesing und Spittal sei nun auch in Lurnfeld bestätigt worden, dass die Menschen in Kärnten die ehrliche, verantwortungsvolle und bürgernahe Politik der SPÖ mit Vertrauen belohnen, so Kaiser.

SPÖ-Landesgeschäftsführer Daniel Fellner war ebenso persönlich vor Ort um zu gratulieren, wie Bezirksparteivorsitzender Alfred Tiefnig, der Bürgermeister von Mallnitz BR Günther Novak und viele Freunde und Helfer.

"Die SPÖ Kärnten hat das beste Team, die besten und engagiertesten Funktionäre und last but not least natürlich die besten Kandidaten. Das haben wir mit dem Sieg von Gerald Preimel neuerlich unter Beweis gestellt", so Fellner.

"Ich bedanke mich bei den beiden Mitbewerbern für den fairen Wahlkampf", betonte Preiml.

Gerald Preimel ist seit 1994 im Gemeinderat von Lurnfeld und seit 2003 Vizebürgermeister. "Ich will die Probleme der Bürger unbürokratisch lösen. Meine langjährige Erfahrung und mein kommunikatives Wesen kommt mir sicherlich zugute", so der neugewählte Bürgermeister.

Seine Schwerpunkte: Leistbares Wohnen für alle Generationen, flexible Kindergarten-Öffnungszeiten, eine Reha-Tagesklinik, Mobilität für alle Generationen, Unterstützung der Vereine, Sanierung des Kultursaales Pusarnitz, den Wirtschaftsstandort Lurnfeld stärken und Verkehrssicherheitsmaßnahmen.

