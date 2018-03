AVISO: Einladung zur ÖVP-Sommertour mit Maria Fekter in Oberösterreich

Finanzministerin am Montag, 26. August, im Gespräch mit Unternehmern und deren Mitarbeitern in Oberösterreich - Betriebsbesuche und Mediengespräch

Linz (OTS) - Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen recht herzlich zum Besuch der ÖVP-Sommertour von Bundesparteiobmann-Stellvertreterin Finanzministerin Maria Fekter in Oberösterreich ein. Fekter besucht am Montag das Finanzamt in Braunau und gemeinsam mit regionalen ÖVP-Nationalratskandidaten zahlreiche Betriebe und deren Mitarbeiter, um sich über deren Anliegen und Probleme zu informieren.

Das Programm von Finanzministerin Fekter am 26. August:

Betriebsbesuch Wiesner-Hager Möbel GmbH

Zeit: 09:00 Uhr

Ort: Linzer Straße 22, 4950 Altheim

Besuch FA Braunau, Ried, Schärding

Zeit: 11:00 Uhr

Ort: Stadtplatz 60, 5280 Braunau

Betriebsbesuch Hammerer Aluminium Industries GmbH

Zeit: 13:30 Uhr

Ort: Lamprechtshausenerstr. 69, 5282 Ranshofen

Betriebsbesuch bei PROMOTECH Kunststoff- und Metallverarbeitungsges.m.b.H

Zeit: 15:00 Uhr

Ort: Unterlochen 44, 5231 Schalchen

Betriebsbesuch Bernecker + Rainer Industrie Elektronik Ges.m.b.H. Zeit: 16:30 Uhr

Ort: B&R-Straße 1, 5142 Eggelsberg

Mediengespräch mit LGF Hattmannsdorfer

Zeit: 18:30 Uhr

Ort: Mehrzweckhalle, 5274 Burgkirchen

Bezirkstour mit LGF Hattmannsdorfer

Zeit: 19:30 Uhr

Ort: 5274 Burgkirchen

Rückfragen & Kontakt:

