Gemeinsam viel vor für Österreich

SPÖ-Frauen mobilisieren für Wahl 2013

St. Pölten (OTS) - Heute Sonntag luden die SPÖ-Frauen zur Veranstaltung "Wahl 2013: Informieren. Mobilisieren. Überzeugen" ins Flugmuseum Aviaticum in Wiener Neustadt ein. Mit dabei Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek, die Wiener Vizebürgermeisterin Renate Brauner, Landesrätin Verena Dunst (Burgenland), SPÖ NÖ Landesfrauenvorsitzende Nationalrätin Gabriele Binder-Maier. Die Veranstaltung war Teil von drei regionalen Events für SPÖ-Frauen Funktionärinnen und Sympathisantinnen. "Nur wenn die SPÖ in der Regierung ist geht für die Frauen etwas weiter", zeigte sich Frauenministerin und SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek überzeugt: "Daher geht es darum in den kommenden Wochen alle unsere Kräfte zu bündeln. Wir haben viel weitergebracht und noch viel vor."

"Jede Frau soll das Leben führen können, das sie möchte. Dafür muss die Politik Rahmenbedingungen schaffen, damit Frauen auch reelle Wahlmöglichkeiten haben. Kinderbetreuungseinrichtungen ab dem ersten Lebensjahr gehören genauso dazu, wie ein Einkommen, mit dem auch auszukommen ist. Für Chancengleichheit und Gleichberechtigung - dafür lohnt sich der Einsatz", ist Landesfrauenvorsitzende Gabriele Binder-Maier überzeugt.

Thematische Schwerpunkte der SPÖ-Frauen im Nationalratswahlkampf sind ein Brutto-Mindestlohn von 1.500 Euro für alle Branchen, mehr Einkommensgerechtigkeit zwischen Männern und Frauen, eine deutliche Erhöhung der Familienbeihilfe für alle, jährlich 100 Millionen Euro für Kinderbetreuungsplätze und eine faire Aufteilung der Familienarbeit zwischen Frauen und Männern. "Wir wollen den Frauen Hindernisse aus dem Weg räumen. Denn nur dann können sie selbstbestimmt entscheiden, welchen Weg sie gehen wollen", so Heinisch-Hosek: "Mit den drei regionalen Veranstaltungen erreichen wir sehr viele SPÖ-Politikerinnen. Die Frauen in ganz Österreich organisieren mit großem Engagement zahlreiche Events, Straßenaktionen, Diskussionsrunden und vieles mehr. Darauf bin ich stolz."

