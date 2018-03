BE DIFFERENT DAY 2013: Erfrischend anders den Sommer ausklingen lassen

Wien (OTS) - Beim Indianerparcours mitmachen, Kinderschminken, Ponyreiten oder mit den Eltern einen gemütlichen Tag beim Jazz-Brunch mit Künstlern verbringen: Das ist der "Be Different Day".

Was vor sechs Jahren als Experiment begann, hat sich zum Geheimtipp für einen lustvollen Ausklang der Sommerferien für die ganze Familie entwickelt. 2012 waren mehr als 3.000 Menschen im Dienst der guten Sache begeistert mit dabei. Heuer ist wieder ein kunterbuntes Programm geplant.

Nach der offiziellen Eröffnung durch Prim. Dr. Erwin Hauser von der Kinderabteilung im Landesklinikum Mödling startet auf der Hauptbühne die musikalische Unterhaltung. Mit dabei ist unter anderem die Swing und Rythm & Blues Band "5 IN LOVE". Danach wird "Missis Sippi" ihr Bestes geben. Das Label "Unperfekt" zeigt eine Modeshow für RollstuhlfahrerInnen und die Mitglieder der Tanzschule "Ich bin O.K." begeistern mit ihrem Können. Der Gitarrist und Sänger Klaus Trabitsch und das Butzemann Orchester sorgen auf der Bühne für gute Stimmung.

Action für Kinder

Darüber hinaus steht ein Indianerparcours, Ponyreiten, eine Kletterwand und Hüpfburg springen auf dem Programm. Zwischendurch zaubern die Cliniclowns ein Lächeln auf die Gesichter der BesucherInnen. Außerdem: Büffelrodeo, Tomahawk werfen, Pfeil-und-Bogen-Schießen, Büffeljagd, Tanz- und Trommelworkshops, Kinderschminken, Gipsstation, Bastelstationen für Traumfänger, Schnitzereien und Specksteinkreationen, Fahrschulauto und Vieles mehr.

"Jeder ist anders"

Margarethe Firlinger, Obfrau des Veranstaltervereines EIAK:

"Anders sein' ist für jeden Menschen ein Thema. Jeder ist anders -der eine mehr, der andere weniger. Das wollen wir an diesem Tag feiern. Wir, eine Gruppe von Eltern epilepsiekranker Kinder, versinken nicht in Selbstmitleid, sondern lassen aus unserem ,Schicksal' etwas ganz Besonderes und Kraftvolles entstehen." Und so lädt die EIAK ein, mit dabei zu sein. "Lassen Sie uns gemeinsam einen erfrischend anderen Tag erleben, dem Thema ,anders sein' offen und neugierig begegnen. Ganz nebenbei unterstützen wir mit dem Reinerlös konkrete Hilfsprojekte, um Kindern ein weniger beschwerliches Leben zu ermöglichen. Wir wollen diesen Kindern ,Different Moments' schenken - sei es in Form von Therapien oder therapeutischen Hilfsmitteln oder auch Auszeiten für die betroffenen Familien."

Be Different!

BE DIFFERENT DAY 2013: Erfrischend anders den Sommer ausklingen

lassen



Ehrenschutz: Weltmeister Thomas Geierspichler (Rennrollstuhlfahrer)



Datum: 8.9.2013, 11:00 - 17:00 Uhr



Ort:

Burg Liechtenstein

Am Hausberg 1, 2344 Maria Enzersdorf



Url: www.bedifferentday.com



Rückfragen & Kontakt:

EIAK - Elterninitiative Anfallskranker Kinder und Jugendliche

Kaiserebersdorferstraße 79/10/38

1110 Wien

e-Mail: eiak @ gmx.at

www.eiak.tk

Obfrau Margarethe Firlinger

Telefon 0699/109 582 84