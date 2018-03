OEKONSULT Umfrage: Interesse am Nationalratswahlkampf steigt

Wie glaubwürdig & verlässlich sind die Spitzenkandidaten?

Wien (OTS) - Die ÖsterreicherInnen kommen langsam auf "Wahlkampftemperatur": 70% geben an den Nationalratswahlkampf mit großer Aufmerksamkeit und Interesse zu verfolgen. Das hat OEKONSULT in einer aktuellen, bundesweiten Repräsentativbefragung (n=1003) erhoben.

OEKONSULT hat die "Glaubwürdigkeit" der Spitzenpolitiker abgefragt: Werner Faymann führt das Ranking mit einer Schulnote von 2,5, Michael Spindelegger 2,57 und Eva Glawischnig mit 2,72 an. Danach folgen Josef Bucher mit einer Schulnote von 3,31, Frank Stronach mit 3,32 und Heinz Christian Strache mit 3,64.

Bei der Beurteilung der "Verlässlichkeit" führt hingegen Michael Spindelegger das Spitzenfeld mit einer Bewertung von 2,65 an. Danach folgen Werner Faymann mit 2,66, Eva Glawischnig mit 2,90, Josef Bucher mit 3,25, Frank Stronach 3,36 und Heinz Christian Strache mit 3,73.

"Grundsätzlich vertrauen 62% darauf, dass jene Parteien, die letztendlich Regierungsverantwortung erlangen, ihre Wahlversprechen auch einhalten werden - allerding nur 2% voll und ganz, das ist trotzdem eine relativ große Erwartungshaltung für eine zukünftige Regierung," erklärt OEKONSULT Chef Joshi Schillhab.

Für 59% der ÖsterreicherInnen ist eine Wählerstimme für eine Klein-Partei keinesfalls eine verlorene Stimme.

Von den so genannten "Kleinparteien", die bei der Nationalratswahl bundesweit antreten meinen 43% der ÖsterreicherInnen, dass das BZÖ den Einzug sicher schaffen wird. Nur halb so viel votieren für die NEOS ( 21 %) und Piraten ( 22% ), die fast gleichauf liegen. 13% geben an, dass die Kommunisten nach der Wahl im Parlament vertreten sein werden.

