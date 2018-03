"Talk und Tore": Marko Stankovic, Christian Haas und Heimo Pfeifenberger als Gäste

Im Anschluss an das zweite Sonntagsspiel der tipp3-Bundesliga bietet "Talk und Tore" den perfekten Abschluss des Fußball-Wochenendes. In der sechsten Ausgabe der Saison empfängt Moderator Thomas Trukesitz:

Marko Stankovic (Spieler Austria)

Christian Haas (Sportlicher Leiter SV Grödig)

Heimo Pfeifenberger (Trainer Wiener Neustadt)

Marko Stankovic, Spieler von Austria Wien und Torschütze des wichtigen 2:0 im Auswärtsspiel der Champions-League-Qualifikation gegen Dinamo Zagreb nimmt kommenden Sonntag an Österreichs aktuellstem Fußball-Talk teil. Die Chancen des Meisters auf eine erstmalige Teilnahme an der Gruppenphase stehen im Mittelpunkt der Sendung. Kann im Rückspiel in der ausverkauften Generali-Arena noch etwas schief gehen oder lassen die "Veilchen" nichts mehr anbrennen? Weitere Gäste der Sendung sind Christian Haas, der sportliche Leiter des SV Grödig und Heimo Pfeifenberger, Trainer von Wiener Neustadt, den mit Haas eine intensive gemeinsame Zeit beim Sensationsaufsteiger verbindet. Der souveräne Start des Liga-Neulings ist ebenso Thema wie die schwankenden Leistungen der Niederösterreicher, die trotz guter Partien immer wieder hohe Niederlagen einstecken mussten.

"Talk und Tore" startet direkt nach der Partie Red Bull Salzburg gegen Admira Wacker um 21.30 Uhr auf Sky Sport Austria und ist auch unterwegs via Sky Go empfangbar. Per twitter-Hashtag #SkyTuT können sich Zuseherinnen und Zuseher in die Diskussion einklinken.

