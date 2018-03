Italien: Große Feiern zu 35. Jahrestag der Papstwahl Lucianis

Am 26. August 1978 wurde Johannes Paul I./Albino Luciani, der "lächelnde Papst", zu Nachfolger Petri gewählt - Der Norditaliener starb nur 33 Tage später

Rom, 25.08.13 (KAP) Vor 35 Jahren - am 26. August 1978 - wurde Johannes Paul I. (Albino Luciani), der "lächelnde Papst" ("Papa del sorriso"), von den im Konklave versammelten Kardinälen zum Nachfolger Petri gewählt. Der Norditaliener starb nur 33 Tage später, in der Nacht von 28. auf 29. September 1978, vermutlich an einem Herzinfarkt. In seinem Geburtsort Canale d'Agordo in den Dolomiten finden aktuell am 25./26. August, aus Anlass des Wahltags-Jubiläums, große Gedenkfeiern mit einem Konzert, einer Buchpräsentation und einem Pontifikalamt statt. Den Gottesdienst am Wahltag, 26. August, auf der zentralen Piazza leitet der Diözesanbischof von Vicenza, Beniamino Pizziol.

Albino Luciani wurde 1912 in einer armen Familie in Forno di Canale (heute Canale d'Agordo) in der Provinz Belluno geboren; sein Vater war ein überzeugter Sozialist. Von Kindheit an war Albino kränklich. Im Alter von elf Jahren trat er 1923 in das Knabenseminar in Feltre ein.

Schon 1935 wurde Albino Luciani zum Priester geweiht. Er promovierte 1947 mit einer Arbeit über den Philosophen und Ordensgründer Antonio Rosmini (1797-1855), der inzwischen selig gesprochen worden ist. Obwohl er keine Ämter anstrebte, wurde er bald mit verantwortungsvollen Funktionen betraut. U.a. war er in seiner Heimatdiözese stellvertretender Regens des Priesterseminars, Direktor des Katechetischen Büros und Generalvikar.

Am 27. Dezember 1958 wurde Luciani von Johannes XXIII. zum Bischof von Vittorio Veneto ernannt. Paul VI. ernannte ihn 1969 zum Patriarchen von Venedig und nahm ihn 1973 in das Kardinalskollegium auf. 1971 machte der Patriarch Schlagzeilen, als er den reichen Kirchen des "Westens" vorschlug, ein Prozent ihrer Einkünfte an die mittellosen Kirchen im "Süden" abzuführen.

Italienweit bekannt wurde Luciani durch seine humorvollen und tiefgehenden fiktiven Briefe an historische Gestalten, die in der Zeitschrift "Messaggero di Sant'Antonio" erschienen. 1976 kamen sie unter dem Titel "Illustrissimi" in Buchform heraus, (auf Deutsch 1978 unter dem Titel "Ihr ergebener...Albino Luciani").

Nach dem Tod von Paul VI. wurde Albino Luciani am 26. August 1978 nach einem nur eintägigen Konklave, an dem 111 Kardinäle teilnahmen, zum Papst gewählt. Dieses Konklave war das erste, an dem die Kardinäle über 80 nicht mehr teilnehmen durften.

Die Wahl Lucianis stellte für die Weltöffentlichkeit und vermutlich auch für ihn selbst eine Überraschung dar. Joseph Ratzinger, der spätere Papst, sage in einem "Trenta giorni"-Interview in den 1980er-Jahren, der Name Lucianis sei bei einer Begegnung von brasilianischen und deutschsprachigen Kardinälen - unter ihnen auch Kardinal König - beim Konklave "ins Gespräch" gekommen.

Am 3. September 1978 wurde der neue Papst feierlich in sein Amt eingeführt. Auf die traditionelle prunkvolle Krönung mit der Tiara verzichtete er, stattdessen fand seine Amtseinführung bei einer Messfeier auf dem Petersplatz statt.

Johannes Paul I. fand wegen seines freundlichen Auftretens ("Der lächelnde Papst") auch bei Nichtkatholiken sofort Sympathie. Als erster Papst verwendete er in offiziellen Schreiben und Ansprachen nicht mehr den "Majestätsplural", sondern schrieb schlicht "ich". Auch war er der erste Papst, der selbst ein Telefon bediente und auf den Kniefall der Schweizer Gardisten bei seinem Vorübergehen im Vatikan verzichtete.

Nach einem Pontifikat von nur 33 Tagen starb Johannes Paul I. in der Nacht vom 28. zum 29. September 1978.

