Strache in ÖSTERREICH: Verdacht, dass Haider-FPÖ bei Eurofighter mitkassiert hat.

FP-Chef geht auf volle Distanz zu Partei unter Haider - Strache im ÖSTERREICH-Interview: "Bin jetzt schon Kanzler der Herzen"

Wien (OTS) - Im Interview für die Sonntag-Ausgabe der Tageszeitung ÖSTERREICH distanziert sich Heinz Christian Strache klar von der FPÖ unter Jörg Haider und äußert Korruptionsverdacht. Strache zu ÖSTERREICH über die Haider-FPÖ: "Wir haben sehr wohl geahnt, dass beim Eurofighter-Deal ganz offensichtlich negative Entwicklungen im Bereich der Korruption stattgefunden haben, wo es bis heute keine Aufklärung gibt.

Die Frage, ob die FPÖ-Spitze bei Eurofighter mitkassiert hätte, beantwortet Strache: "Ich hatte diesen Verdacht - und ich habe ihn heute noch. Und ich habe diesen Verdacht auch bei Frank Stronach, der sich damals ja schon mit Grasser und Vranitzky massiv in die Politik eingekauft hat."

Haider selbst sei "an sich selbst gescheitert", nachdem er "Großartiges" für Österreich geleistet hätte. Strache: "Ich glaube, dass Haider auf seinem Weg, das System zu ändern, persönlich zerbrochen ist. Wie Sisyphos."

Strache wolle nicht wie Sisyphos enden. Sein ursprüngliches Wahlziel, 33 Prozent und Kazleranspruch, verschiebt der FPÖ-Chef im ÖSTERREICH-Interview. Strache: "Ich will unser letztes Wahlergebnis verbessern und die 20 Prozent überspringen." Das Rennen um die Plätze eins bis drei sei nach wie vor offen.

Strache schließt nicht aus, als Vizekanzler in eine schwarz-blaue Regierung zu gehen. Der FPÖ-Chef: "Kommt auf die Inhalte an - ich spekuliere nicht. Aber natürlich wollen wir als FPÖ regieren und gestalten. Zum Beispiel in der Asylpolitik. Da muss Schluss sein mit der Mikl-Leitner-Politik. Ich bin sicher, dass ich der bessere Innenminister wäre."

Dieses Amt sei freilich nur die zweite Wahl. Strache: "Ich sage aber auch, dass ich der nessere Kanzler wäre. Ich bin überzeugt, dass ich jetzt bereits der Kanzler der Herzen bin ..."

Rückfragen & Kontakt:

ÖSTERREICH, Chefredaktion

Tel.: (01) 588 11 / 1010

redaktion @ oe24.at