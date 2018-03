BZÖ-Petzner: "BayernLB legt sich bei Verkauf der Hypo Österreich quer"

"Österreich hat fertige Klage gegen BayernLB wegen Täuschung bei der Notverstaatlichung in der Schublade - Aufklärung in U-Ausschuss gefordert"

Wien (OTS) - Mit neuen Informationen aus München in der Causa Hypo wartet heute der stellvertretende BZÖ-Klubobmann und Kärntner Abgeordnete Stefan Petzner auf: "Der Verkauf der Hypo Österreich droht zu scheitern, weil sich die BayernLB querlegt und die per Notverstaatlichungsvertrag festgelegte Zustimmung zum Verkauf verweigert. Sämtliche Gespräche zwischen Wien und München dazu sind bisher ergebnislos verlaufen. Eine Einigung ist weit und breit nicht in Sicht." Petzner warnt dazu, dass eine fehlende Zustimmung der Bayern bis zum Closing den gesamten Verkauf der Hypo Österreich zum Platzen bringen würde. "Das wäre dann ein weiterer schwerer Schlag für Bank und Steuerzahler, dessen Auslöser in jenem fatalen Notverstaatlichungsvertrag liegt, den Josef Pröll und Wolfgang Peschorn verhandelt haben. Die beiden Herren haben nämlich jene Klausel im Vertrag zu verantworten, die besagt, dass es stets die Zustimmung der Bayern für Verkäufe braucht", so Petzner, der einmal mehr darauf drängt, dass diese Herrschaften in einem U-Ausschuss zur politischen Verantwortung für dieses Debakel gezogen werden. Petzner:

"Pröll und Peschorn haben zum Nachteil und milliardenschweren Schaden der Republik Österreich verhandelt. Die Ursachen, Motive und Hintergründe dazu müssen aufgeklärt werden."

Dass sich mittlerweile auch die österreichische Seite nicht mehr sicher ist, dass bei dieser Notverstaatlichung alles mit rechten Dingen zugegangen ist, zeigt sich für den stellv. Klubobmann auch daran, dass eine fertige Klage gegen die BayernLB wegen Täuschung bei der Notverstaatlichung in der Schublade liegt und welche spätestens bis Ende Dezember 2013 eingebracht werden muss. "Alleine die Tatsache, dass es diese Klage fertig ausgearbeitet gibt, ist schon wie ein politisches Schuldeingeständnis. Eine Täuschung bedingt nämlich immer, dass sich auch wer täuschen hat lassen. In diesem Fall war das auf politischer Ebene der damalige Finanzminister Pröll und seine Entourage, der dadurch einen Milliardenschaden angerichtet hat."

Auch die heute bekannt gewordene Klage auf Rückzahlung von bereits an München überwiesenen 710 Millionen Euro werfe Fragen auf, wenngleich dieser Schritt zu begrüßen sei und einer Forderung des BZÖ entspreche: "Warum hat Peschorn erst so spät erkannt, dass es sich hier um Eigenkapital handelt, das gar nicht zurückgezahlt werden darf? Und warum hat man die Frage der eigenkapitalersetzenden Wirkung nicht schon bei der Notverstaatlichung geprüft und überhaupt Geld an die Bayern zurückgezahlt, das man jetzt wieder einklagen muss?"

Dies seien alles Fragen, deren Beantwortung im Rahmen eines U-Ausschuss unabdingbar sei, wiederholt Petzner, zumal die derzeitige Entwicklung insgesamt in die Richtung gehe, dass die fatale Notverstaatlichung endlose Rechtsstreitereien und Klageorgien zwischen München und Wien zur Folge habe. "Die Lage wird immer verzwackter. Die Fronten werden immer härter. Das Risiko wird immer höher. Und in Summe wird es für den Steuerzahler immer teurer", fasst Petzner zusammen und zeigt sich gespannt, wie SPÖ und ÖVP aus diesem Schlamassel jemals wieder heraus kommen wollen.

