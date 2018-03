Grasser-Rechnung: BZÖ-Widmann: "Stronach soll Transparenz beweisen"

Wien (OTS) - "Frank Stronach soll endlich mal seine von ihm selbstauferlegte Transparenz beweisen und Klarheit in seine nun aufgetauchte finanzielle Grasser Zuwendung ("Wie mit Herrn Stronach vereinbart"), aus dem letzten Jahr bringen", forderte heute BZÖ-Bündnissprecher Abg. Mag. Rainer Widmann im Zusammenhang mit der Grasser-Rechnung an "Stronach Consulting". "Bis spätestens zur ORF-TV-Konfrontation mit BZÖ-Chef Josef Bucher soll Stronach dies tun. Gleichzeitig kann er dann auch, wie von ihm auch schon viele Male versprochen, seinen Steuerbescheid zum Duell mit Josef Bucher mitbringen und offenlegen. Er hat doch nichts zu verbergen, nicht?", so Widmann.

