SP-Deutsch: Sommer Road Show ab heute in den Bezirken unterwegs!

Direktes Gespräch mit den BürgerInnen steht im Mittelpunkt

Wien (OTS/SPW) - "Die Wahlkampfaktivitäten der Wiener SPÖ laufen auf vollen Touren. Nachdem wir schon den ganzen Sommer hin im Rahmen der Bädertour, der größten Hausbesuchsaktion in der Parteigeschichte sowie bei Grätzelveranstaltungen präsent waren, verstärken wir unsere Anstrengungen jetzt noch weiter: Heute beginnt in Margareten die Sommer Road Show. Diese ist bis zum 28. September 2013 am Viktor-Adler-Markt in den Bezirken unterwegs. Geboten werden Gesprächsrunden mit unseren Bundes-, Landes- und BezirkspolitkerInnen, unter anderem mehrfach auch mit unserem Wiener Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl, Bundesminister Rudolf Hundstorfer. Zwischendurch sorgt ein Showprogramm für beste Unterhaltung", betonte der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch am Freitag.****

Der Dialog mit den Wienerinnen und Wiener stehe - wie bei allen SPÖ Wien-Aktivitäten - im Vordergrund, unterstrich Deutsch: "Denn durch's Reden kommen die Leute zusammen. Unsere KandidatInnen stehen gerne für Gespräche vor Ort zur Verfügung. So erfahren wir aus erster Hand die Anliegen, Sorgen und Ideen der Menschen und können Lösungen anbieten."

Hinweis: Alle Infos zu den Terminen der SPÖ Wien-Sommer Road Show bzw. laufend aktualisierte Fotos von den Veranstaltungen gibt es unter www.wien.spoe.at bzw. auf facebook.com/spoewien.

