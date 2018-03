ORF III mit Verdis "Falstaff" und "Don Carlo" von den Salzburger Festspielen

Am 24. und 25. August im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Samstag, dem 24. August 2013, nimmt die Samstagvorabendleiste "Unser Österreich" das Bundesland Steiermark in den Fokus. Die Reportage "Der Hochschwab von der Höll zur Himmelsleiter" ist um 17.05 Uhr dem Berg und den Menschen auf der Spur. Es folgen "Steirereck am Pogusch - Ein kulinarisches Himmelreich" um 17.35 Uhr, "Unendliche Vielfalt - Von Deutschlandsberg bis zu den Steiner Alpen" um 18.00 Uhr, "Von Rosé und grünem Gold - Im steirischen Schilcherland" um 19.00 Uhr und "Vom Karwendel bis zum Wienerwald" um 19.25 Uhr. Zum Abschluss der Bundesländerreise macht ORF III am Samstag, dem 31. August, Halt in Kärnten.

Im Hauptabend setzt die Doku-Leiste "zeit.geschichte" die Reihe "Der Zweite Weltkrieg in Farbe" fort. Um 20.15 Uhr zeigt ORF III Teil 7 "Inselspringen - Der Kampf um die Philippinen" und gleich im Anschluss Teil 8 "Der Sieg in Europa" um 21.10 Uhr. Mit aufwendigen Mitteln und neuen Färbemethoden werden die Geschehnisse des Zweiten Weltkrieges erzählt wie nie zuvor. Um 22.05 Uhr folgt "Naziverbrechern auf der Spur: Das Malmedy Massaker". Die Dokumentation beleuchtet die Hintergründe des Kriegsverbrechens vom Dezember 1945, bei dem 82 amerikanische Kriegsgefangene von Mitgliedern der Waffen-SS erschossen wurden.

Der "Erlebnis Bühne"-Sonntag am 25. August 2013 steht ganz im Zeichen von Giuseppe Verdi, wenn ORF III mit "Falstaff" und "Don Carlo" gleich zwei Großinszenierungen von den diesjährigen Salzburger Festspielen zeigt. Barbara Rett führt durch den hochkarätigen Opernabend.

Übrigens widmet ORF III dem italienischen Opernkomponisten in Kürze einen großen Programmschwerpunkt: An fünf Sonntagen im September und Oktober präsentiert Barbara Rett im Rahmen von "Erlebnis Bühne" alle 26 Opern von Giuseppe Verdi.

Um 17.30 Uhr zeigt ORF III Giuseppe Verdis "Falstaff" von den diesjährigen Salzburger Festspielen in der Inszenierung von Damiano Michieletto, Maestro Zubin Mehta dirigiert die Wiener Philharmoniker. Neben Ambrogio Maestri in der Titelrolle singen und spielen Elisabeth Kulman, Fiorenza Cedolins, Massimo Cavalletti, Eleonora Buratto, Stephanie Houtzeel und Javier Camarena.

Um 20.15 Uhr folgt "Don Carlo" von den diesjährigen Salzburger Festspielen: Alexander Pereira schaffte es, für die fünfaktige Version der Oper ein Ensemble mit Weltstars nach Salzburg zu bringen. Die Titelpartie übernimmt Jonas Kaufmann, seine Bühnenpartner sind Thomas Hampson als Rodrigo, Matti Salminen als Filippo II., Anja Harteros als Elisabetta und Ekaterina Semenchuk als Eboli. Regie führt Peter Stein, am Pult der Wiener Philharmoniker steht Antonio Pappano. Zur Einstimmung informiert das Künstlerporträt "Dichtung und Wahrheit - Giuseppe Verdi und sein Don Carlo" von Barbara Pichler-Hausegger um 19.40 Uhr über die Hintergründe der berühmten Oper.

