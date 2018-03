BZÖ-Petzner: Keine Zahlungen aus Kärntner Zukunftsfonds an Republik Österreich!

Petzner verlangt entsprechende Garantie von Landeshauptmann Kaiser

Klagenfurt (OTS) - Eine klare Absage an die Forderung einzelner Politiker und Medien, wie etwa heute seitens eines Journalisten einer Tageszeitung, wonach Kärnten die 500 Millionen aus dem Zukunftsfonds an die Republik Österreich wegen der Hypo-Pleite zahlen solle, kommt vom Kärntner Nationalratsabgeordneten und stellv. BZÖ-Klubobmann Stefan Petzner. Petzner: "Die Gelder aus dem Zukunftsfonds gehören den Kärntnerinnen und Kärntnern, die ebenso wenig für die Hypo-Pleite können, wie Kärnten als Bundesland insgesamt! Die Kärntnerinnen und Kärntner sind es leid als Prellbock für eine Bankenpleite herhalten zu müssen, die in Wahrheit die deutschen Eigentümer der BayernLB zu verantworten haben!"

Der Kärntner BZÖ-Abgeordnete verweist in diesem Zusammenhang auf jüngste Entscheidungen der Münchner Gerichte, wonach der Kaufpreis der Bank im Jahr 2007 angemessen war und die Bayern nicht getäuscht wurden. Petzner: "Die BayernLB hat im Mai 2007 50 Prozent und eine Aktie an der Hypo um 1,625 Milliarden Euro erworben. Das ergibt einen rechnerischen Unternehmenswert für die Hypo von insgesamt 3,25 Milliarden Euro im Jahr 2007. Alleine aus dieser Tatsache ist klar ersichtlich, dass der Vermögensverfall ab 2007 bis hin zur Pleite im Jahr 2009 unter Eigentümerschaft der BayernLB passiert sein muss und auch passiert ist! Die Bayern haben die Hypo von 3,25 Milliarden Euro auf nur mehr einen Euro im Jahr 2009 abgewirtschaftet - um diesen einen Euro wurde nämlich im Jahr 2009 die Bank von der Republik Österreich übernommen."

Petzner fordert daher eine Garantie von Landeshauptmann Peter Kaiser, dass die Kärntner Landesregierung wachsenden Begehrlichkeiten des Bundes nach Geldern aus dem Zukunftsfonds nicht nachkommen wird. "Kaiser soll klarstellen, dass es keinen Cent für Wien gibt und sich endlich schützend vor Kärnten stellen, das nunmehr seit Jahren wegen der Hypo zu Unrecht kriminalisiert und an den Pranger gestellt wird", fordert der stellvertretende Klubobmann und Abgeordnete.

