Die Wiener Stadthalle - Eine Bühne für die Welt!

55 Jahre Emotionen, eine Dokumentation und viele schöne Erlebnisse

Wien (OTS) - "Kunst ist die Vision, um den Mühen des Alltags zu entfliehen. Und Unterhaltung der Treibstoff dazu" - so begrüßte Geschäftsführer Wolfgang Fischer am Donnerstag, den 22. August seine Gäste aus Kultur, Medien, Politik und Wirtschaft, um gemeinsam den 55. Geburtstag der Wiener Stadthalle zu feiern. Im größten Veranstaltungszentrum Österreichs gingen seit 1958 mehr als 10.000 Shows, Konzerte und Sportereignisse über die Bühne.

Seit 1958 ist die Wiener Stadthalle ein Ort der Begegnung, der Kommunikation, der Menschen aus vielen verschiedenen Bereichen zusammenführt. Am Donnerstag den 22. August wurden die Gäste auf die große Bühne der Halle D geladen, um die Erstausstrahlung der ORF-Dokumentation "Die Wiener Stadthalle - Eine Bühne für die Welt" zu sehen. Im Anschluss wurden in der von Roland Rainer erbauten Halle die eigenen Stadthallen-Erlebnisse unter den Gästen ausgetauscht. Die kollektive Erinnerung umfasste die legendären Winnetou-Aufführungen, ebenso wie Holiday on Ice und die starken Emotionen bei den Pop-Konzerten von The Rolling Stones bis Tina Turner.

Rund eine Million Besucher zählt die Wiener Stadthalle jährlich. Das freut

Finanzstadträtin Renate Brauner, "denn diese bringen der Stadt Wien rund 70 Millionen Euro Wertschöpfung über die Gastronomie, Hotellerie oder Reiseunternehmen".

Peter Hanke, Konzernchef von über 75 Unternehmen aus allen Branchen ist auf die Wiener Stadthalle besonders stolz: "Die Wiener Stadthalle hat die längste Tradition und ist unter den Top 5 Veranstaltungsstätten Europas". Gleich mehrere Kulturmanager aus der Wien Holding feierten mit: Thomas Drozda von den Vereinigte Bühnen Wien; Roland Geyer, Theater an der Wien und Musicalintendant Christian Struppek. Sie tauschten Branchen-Anekdoten mit Musikexperten Thomas Rabitsch, Veranstaltern wie Georg Hoanzl, Herbert Fechter und Manfred Leodolter. Viele Emotionen verbindet mit der Wiener Stadthalle auch Ingrid Wendl, die in den 60ern viele Wochen im Jahr mit der Wiener Eisrevue in der Wiener Stadthalle zu Hause war. Bei der Erstausstrahlung des Films "Die Wiener Stadthalle - Eine Bühne für die Welt" schwelgten Maxi Blaha und Franzobel, Marijana Stoisits von der Vienna Film Commission, Szenekenner Conny de Beauclair, Michael Konsel oder Caps-Präsident Hans Schmid in ihren Erinnerungen.

Foto: http://www.stadthalle.com/mediaroom-downloads-foto/94

TV-TIPP:

ORF 2

Sonntag, 1. September, 16.30 Uhr

Erlebnis Österreich: Die Wiener Stadthalle - Eine Bühne für die Welt

Rückfragen & Kontakt:

Martina Amon

Corporate Communications | Presse

Wiener Stadthalle

Tel: +43 (1) 981 00-355,

m.amon @ stadthalle.com



Martina Kuso

Leiterin Corporate Communications

Wiener Stadthalle

Tel: +43 (1) 981 00-587

Mobil: +43 664 39 57 690

m.kuso @ stadthalle.com