BZÖ-Grosz: Faymann soll von Milanovic die Schließung von Krsko einfordern!

Heutiges Arbeitsgespräch zwischen Österreich, Slowenien und Kroatien in Graz für Krsko-Debatte nutzen

Wien (OTS) - Der steirische BZÖ-Chef Abg. Gerald Grosz fordert von SPÖ-Bundeskanzler Werner Faymann eine klare Haltung zur Schließung des slowenisch-kroatischen Schrottreaktors Krsko. Der Bundeskanzler trifft heute mit seinem Amtskollegen aus Slowenien und Kroatien in Graz zu einem Arbeitsgespräch zusammen. "Faymann sollte doch einmal Mut beweisen und die Schließung von Krsko gegenüber seinen Amtskollegen direkt einfordern. Krsko wird von Slowenien und Kroatien gemeinsam betrieben. Dieser Schrottreaktor ist eine permanente Gefahr für unseren Lebensraum", so Grosz, der auch selbst Mitglied der parlamentarischen Freundschaftsgruppen mit Slowenien und Kroatien ist.

"Im Gegensatz zu Faymann habe ich in allen Gesprächen der Vergangenheit aufs Protokoll gepfiffen und auf eine Schließung von Krsko gedrängt", verweist Grosz auf Zusammentreffen mit dem slowenischen Staatspräsidenten Borut Pahor, Parlamentsdelegationen und Botschaftern beider Länder.

"Wenn in Krsko nur annähernd ein ähnlicher Atomunfall wie in Fukushima oder Tschernobyl passiert, ist an ein normales Leben im Alpen-Adria-Raum nicht mehr zu denken. Auch Krisen- und Katastrophenpläne sind im Falle eines Super-Gaus in Krsko angesichts der Nähe zu Kärnten und der Steiermark zumindest für Österreich komplett sinnlos. Der einzige Krisenplan ist die sofortige Abschaltung und diese muss man mit guten Argumenten erzwingen", so Grosz abschließend.

