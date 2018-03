Alex Antonitsch verstärkt bei den US OPEN Eurosport Kommentatoren-Team

Wien (OTS) -

Eurosport via Sky erstmals mit HD-Berichterstattung bei Eurosport 2 HD und mit zusätzlichen Optionskanälen

Ex-Tennisprofi Alex Antonitsch in der ersten Turnierwoche für Eurosport im Einsatz

Alex Antonitsch (47) wird bei den US OPEN (26.08.-08.09.2013) das deutschsprachige Eurosport Kommentatoren-Team ergänzen. Zusammen mit den deutschen Eurosport Tennis-Stimmen wie Matthias Stach, Jürgen Höthker, Markus Theil, Oliver Faßnacht und

Markus Zoecke wird er die komplette erste Turnierwoche am Mikrofon begleiten.

In seiner aktiven Karriere gewann der gebürtige Villacher Antonitsch einen Einzel- und fünf Doppeltitel, trat 27 Mal für Österreich im Davis Cup an und erreichte dabei die Top50 der Weltrangliste. Auch nach seiner aktiven Karriere ist er als Turnierdirektor des bet-at-home Cup in Kitzbühel, TV-Kommentator und Herausgeber von tennisnet.com aus dem Tennisgeschehen im deutschsprachigen Raum nicht wegzudenken.

Mit der Moderatorin Barbara Schett wird zudem auch in Flushing Meadows wiederum Österreichs beste Tennisspielerin der letzten Jahrzehnte für Eurosport tätig sein.

Eurosport wird von den US OPEN 2013 in bisher nicht gekannter Qualität und Quantität für das Fernsehen berichten. Die Live-Berichterstattung bei Eurosport und Eurosport 2 wird um die HD-Übertragung bei Eurosport HD und Eurosport 2 HD erweitert. Erstmals strahlt Eurosport zudem via "Eurosport360HD" - exklusiv bei Sky - ein Grand Slam-Turnier über bis zu fünf zusätzliche HD-Optionskanäle aus.

Über Sky Österreich

Die Sky Österreich GmbH ist ein 100% Tochterunternehmen der Sky Deutschland AG, dem führenden Abo-TV-Unternehmen in Deutschland und Österreich mit rund 3,5 Millionen Kunden. Sky bietet über 70 Sender mit Live-Sport, aktuellen Filmen, preisgekrönten Serien, Kindersendungen und Dokumentationen. Sky Abonnenten in Österreich können bis zu 66 Sender in einzigartiger HD-Qualität inklusive eines 3D-Senders sehen. Dank der Innovationen Sky Go und Sky Anytime ist das Programm auch unterwegs sowie auf Abruf zu empfangen.

Rückfragen & Kontakt:

Sky Österreich

Judith Mayr

Senior Manager Program Communications

Tel.: 01/88021-2105

judith.mayr @ sky.at

www.sky.at



Eurosport Media GmbH

Werner Starz

Email: wstarz @ eurosport.com / Tel: +49 (0)89/95829-204,

Twitter: @EurosportDE

www.yahoo.eurosport.de