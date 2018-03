Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer in der Zeit von 26. August bis 1. September 2013

Wien (OTS) - Mittwoch, 28. August:

11.00 Uhr: Besuch des Waldviertelpur-Festes auf dem Heldenplatz/Wien

Gemeinsame Teilnahme von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer und UN- Generalsekretär Ban Ki-moon am Europäischen Forum Alpbach:

Freitag, 30. August:

18.30 Uhr: Teilnahme an der offiziellen Begrüßung der Teilnehmer am EU-UN-Retreat (Böglerhof/Alpbach)

19.00 Uhr: Willkommensempfang, gegeben von Landeshauptmann Günther Platter (Gasthaus Rossmoss/Alpbach)

Samstag, 31. August:

07.45 Uhr: Gemeinsames Frühstück mit Bundespräsident Dr. Heinz Fischer, UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, Kommissionspräsident José Manuel Barroso, IIASA-Leiter Prof. Dr. Pavel Kabat und Präsident Dr. Franz Fischler (Hotel Böglerhof/Alpbach)

09.00 Uhr: Bilaterales Gespräch mit dem Präsidenten der Vereinigten Republik Tansania, Jakaya Mrisho Kikwete (Hotel Böglerhof/Alpbach)

10.15 Uhr: Teilnahme an der Schlussveranstaltung des Europäischen Forum Alpbach 2013; Thema: "New Ideas for a Fair Globalization: The Role of Politics in a Multipolar World"/Rede (Konferenzzentrum/Alpbach)

Sonntag, 1. September:

Offizieller Arbeitsbesuch des Bundespräsidenten und von Frau Margit Fischer in der Republik Slowenien

