Schönes Wetter, mehr Urlaubsgäste

Aktueller Tourismus-Bericht der Landesstelle für Statistik

Bregenz (OTS/VLK) - Im Juli 2013 haben 232.900 Gäste rund 822.400 Übernachtungen in Vorarlberg gebucht, das sind um 6,8 Prozent mehr Ankünfte und um 0,7 Prozent mehr Nächtigungen als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Das schlägt sich auch im Sommer-Zwischenergebnis nieder. Von Mai bis Juli 2013 wurden in den Tourismusbetrieben insgesamt 492.900 Gäste (+1,3 Prozent) gezählt - noch nie waren es zu diesem Zeitpunkt der Saison so viele. Die Zahl der Nächtigungen bleibt mit gut 1,59 Millionen noch um 1,6 Prozent hinter jener der Saison 2012.

Vorarlbergs Tourismusreferent Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser und Tourismusdirektor Christian Schützinger freuen sich darüber, dass das schon sehr gute Juli-Ergebnis des Vorjahres heuer nochmals übertroffen werden konnte. "Zugute gekommen ist dem Vorarlberger Tourismus natürlich das gute Wetter, das hat in vielen Fällen zu spontanen Buchungsentscheidungen für Kurzurlaube geführt", erläutert Schützinger.

Da der August ebenfalls traumhaft schönes Wetter gebracht hat und zudem der spätere Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen eine Verschiebung von Nächtigungen vom Juli in den August bewirken dürfte, könne trotz der etwas schwächeren Vorsaison wieder mit einem hervorragenden Sommerergebnis gerechnet werden. "Wir werden in diesem Jahr an den Rekordsommer 2012 anknüpfen können", ist Schützinger optimistisch.

