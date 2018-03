KORREKTUR zu OTS 0180: AVISO: Einladung zur ÖVP-Sommertour mit Niki Berlakovich in Niederösterreich

Landwirtschaftsminister besucht am Montag, 26. August, Niederösterreich – Besuch bei bäuerlichen Betrieben und Firma Ertex Solar

Die Termine der ÖVP-Sommertour von Landwirtschaftsminister Niki Berlakovich finden am Montag, 26. August, und nicht wie ursprünglich angegeben morgen Freitag, 23. August, statt. Wir bitten Sie, dies bei ihrer Terminplanung zu beachten.

Wien, 22. August 2013 (ÖVP-PD) Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen recht herzlich zum Besuch der ÖVP-Sommertour von Landwirtschaftsminister DI Niki Berlakovich in Niederösterreich ein. Berlakovich besucht am Montag landwirtschaftliche Betriebe in der Region sowie die Photovoltaikfirma Ertex Solar. ****

Das medienöffentliche Programm von Landwirtschaftsminister Berlakovich am 26. August:

- Frühstück/Treffen mit Bäuerinnen aus den Bezirken Melk, Amstetten ZEIT: 10:00 Uhr

ORT: Fam. Martin Schwameis, Direktvermarkter, Hauptstraße 16, 3380 Ornding/Pöchlarn

- Besuch des Schweinezucht- und Schweinemastbetriebes von Manfred Stieger

ZEIT: 11:00 Uhr

ORT: Hauptstraße 30, 3380 Ornding/Pöchlarn

- Besuch des Milchvieh- und Rinderzuchtbetriebes von Martin Punz

und Gespräch mit Bauern der Region

ZEIT: 12:00 Uhr

ORT: Hameth 2, Oberndorf an der Melk

- Besuch des Hühnermastbetriebes von Gottfried Hülmbauer und Gespräch mit Bauern der Region

ZEIT: 13:00 Uhr

ORT: Giemetsberg 2, 3324 Euratsfeld/Gafring

- Betriebsbesuch der Fa. Ertex Solar (Gespräch mit Mitarbeitern) und Fototermin mit Dr. Kronberger (Photovoltaik)

ZEIT: 13:45 Uhr

ORT: Peter-Mitterhofer-Straße 4, 3300 Amstetten

- Besuch Bergbauernbetrieb (Gespräch und Diskussion mit Spitzenfunktionären der Bauernschaft, Bezirk Waidhofen/Y)

ZEIT: 15:15 Uhr

ORT: Allhartsberg

