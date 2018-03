Klare, verbindliche und vor allem einheitliche Richtlinien für Datenschutz im Gesundheitssystem gefordert

NÖ Ärztekammer hat schon immer vor Datenhandel und Datenmissbrauch gewarnt. Der gegenständliche Skandal ist jedoch nur ein Vorbote von dem, was uns mit ELGA blüht.

Wien (OTS) - "Bereits im Mai 2012 hat die NÖ Ärztekammer ihre Mitglieder in der gegenständlichen Angelegenheit davor gewarnt, anonymisierte Patientendaten weiterzugeben", so Dr. Gerrit Loibl, geschäftsführender Vizepräsident der NÖ Ärztekammer. "Dass es etwa zwei Prozent der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte trotzdem getan haben, liegt nicht im Verantwortungsbereich der NÖ Ärztekammer sondern alleine bei den betroffenen Ärztinnen und Ärzten", so Dr. Loibl weiter. "Wir wissen ja nicht einmal, welche Ärztinnen und Ärzte aus Niederösterreich beteiligt sind und haben hier keinerlei Möglichkeit einzuschreiten. Wenn das Patientenanwälte nicht wissen und uns als Kammervertreter trotzdem dafür Vorwürfe machen, dann sollte man sie austauschen und stattdessen Juristen einsetzen, die das Ärztegesetz kennen."

NÖ Ärztekammer hat die Gefahr immer gesehen und davor gewarnt

Die NÖ Ärztekammer hat sich immer vehement gegen die Gefahr des Datenhandels allgemein und speziell rund um ELGA ausgesprochen. "Vor allem die Behauptung bezüglich der angeblichen Doppelmoral der Ärztekammer ist daher vehement zurückzuweisen, da wir ja als Vertreter der Institution nicht die Verantwortung für ein eventuelles Fehlverhalten einzelner Mitglieder tragen", so Vizepräsident Dr. Loibl.

Spannend ist aus seiner Sicht aber auch, dass sich die politische Hetzjagd ausschließlich gegen die Ärzteschaft als Ganzes und die Ärztekammer richtet, obwohl sich andere in einer ungleich größeren Dimension an der Datenweitergabe beteiligt haben. "Etwa ein Drittel der Apotheken und die Hälfte der Spitäler sind in diesen angeblichen Skandal involviert. Die ausschließliche extreme Vorverurteilung der gesamten Ärzteschaft und der Ärztekammer ist daher überhaupt nicht angebracht, weil es sich unter diesem Blickwinkel nur um Einzelfälle handelt, die in der ganzen Angelegenheit vom Volumen her überhaupt keine Rolle spielen."

Noch ist unklar, ob die Datenweitergabe verboten war

Aus derzeitiger Sicht ist auch überhaupt noch nicht klar, ob eine Datenweitergabe wie im gegenständlichen Fall überhaupt verboten ist und welche Daten tatsächlich weitergegeben wurden. "Auch hier steht fest, dass die Ärztekammer keinerlei Möglichkeit zur Verfolgung oder Prüfung der vorliegenden Beschuldigungen hat. Die Ärztekammer hat auch keinen Einfluss auf Gesetzgebung und ist auch keine Kontrollinstanz, ob Gesetze eingehalten werden." Die ständigen Warnungen der Ärztekammer vor den Möglichkeiten des Datenmissbrauchs wurden jedoch in der Vergangenheit immer wieder ignoriert. "Doch dieser Skandal ist letztendlich die Bestätigung unserer Bedenken, aber leider nur ein kleiner Vorgeschmack dessen, was uns mit ELGA droht", so Dr. Loibl weiter.

NÖ Ärztekammer fordert gleiches Recht für alle

Ausschließlich der Gesetzgeber ist in dieser Frage jedenfalls zuständig und daher gefordert, klare Regeln zu schaffen und auch deren Überprüfung sicherzustellen. "Dass man für die eigenen Versäumnisse den schwarzen Peter immer der Ärzteschaft pauschal zuschiebt, ist nicht in Ordnung." Und selbstverständlich sollte auch der Gesetzgeber mitsamt seinen Organen als Spitalsbetreiber die einschlägigen Gesetze einhalten müssen. "Es kann nicht sein, dass in Sachen Datenschutz für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte andere Regeln gelten als beispielsweise für die Bundesländer in ihrer Funktion als Spitalserhalter."

Nun sind die Juristen gefragt. "War die Datenweitergabe illegal, dann müssen die Betroffenen natürlich zur Verantwortung gezogen werden. Wenn es also Konsequenzen für die beteiligten Ärztinnen und Ärzte geben sollte, dann müssen selbstverständlich vergleichbare Konsequenzen auch für die betroffenen Apotheker, Krankenhausmanager und unter Umständen auch für die für die Krankenhäuser verantwortlichen Politiker gelten. Wer also Kassenvertragskündigungen in Erwägung zieht, muss auch vom Entzug von Apothekenkonzessionen, der Kündigung leitender Spitalsmitarbeiter und vom Rücktritt der verantwortlichen Landespolitiker sprechen, so Vizepräsident Dr. Loibl abschließend.

