FP-Mahdalik zu Valentin/Maresch: Meine Herren, Sie sind rücktrittsreif!

Könnten künftig auch offiziell als Flugverkehr-Lobbyisten auftreten

Wien (OTS) - "Wer so wie die rot-grünen Flugverkehrs-Capos Valentin & Maresch über 300.000 Menschen in Wien dem fortgesetzten Fluglärmterror schutzlos ausliefert und sich offenbar ausschließlich für die Gewinnmaximierung der internationalen Flugverkehrs-Lobby engagiert, sollte sich bei schmuddeligen Schuldzuweisungen und Rücktrittsaufforderungen tunlichst zurückhalten", sagt der Wiener FPÖ-Fluglärmsprecher LAbg. Toni Mahdalik. Die beiden "Statler & Waldorf"-verdächtigen Grantler haben bei der versprochenen Senkung des gesundheitsschädlichen Fluglärms so versagt, wie es sonst eigentlich nur ein Christian Oxonitsch zustande bringt. "Den von FPÖ und Bürgerinitiativen seit langem geforderten gekurvten Anflug auf Schiene bringen statt mit Dreck um sich zu werfen", sollte die Devise der rot-grünen Dampfplauderer heißen. (Schluss)sch/nau/ze

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747